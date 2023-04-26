26 апреля 2023
25 апреля 2023

Мэр окружной столицы ЯНАО рассказал о подготовке ко Дню Победы

В Салехарде ко Дню Победы пройдет более пятидесяти мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, вечный огонь
В Салехарде ко Дню Победы пройдет более пятидесяти мероприятий Фото:

В Салехарде проведение праздничных торжеств в ознаменование 78-й годовщины запланировано проведение более пятидесяти мероприятий. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«9 мая праздничная программа развернется на нескольких площадках. Фронтовой привал сделаем у Обдорского острога. В городском саду установим планетарий, где все желающие смогут посмотреть военные фильмы. Улица Ленина станет местом проведения мастер-классов и полевой кухни», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На площади у «Геолога» в День Победы проведут тематическую выставку, на которой будут представлены форма, вооружение, медицинские и инженерные средства времен Великой Отечественной войны. Проведение торжественных мероприятий начнется с шестого мая.

Ранее URA.RU рассказало, что в День Победы ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться самолетами авиакомпании «Уральские авиалинии». Сопровождающим их лицам билет будет доступен с 90% скидкой.

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В Салехарде проведение праздничных торжеств в ознаменование 78-й годовщины запланировано проведение более пятидесяти мероприятий. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «9 мая праздничная программа развернется на нескольких площадках. Фронтовой привал сделаем у Обдорского острога. В городском саду установим планетарий, где все желающие смогут посмотреть военные фильмы. Улица Ленина станет местом проведения мастер-классов и полевой кухни», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На площади у «Геолога» в День Победы проведут тематическую выставку, на которой будут представлены форма, вооружение, медицинские и инженерные средства времен Великой Отечественной войны. Проведение торжественных мероприятий начнется с шестого мая. Ранее URA.RU рассказало, что в День Победы ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться самолетами авиакомпании «Уральские авиалинии». Сопровождающим их лицам билет будет доступен с 90% скидкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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