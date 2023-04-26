Мэр окружной столицы ЯНАО рассказал о подготовке ко Дню Победы

В Салехарде ко Дню Победы пройдет более пятидесяти мероприятий

В Салехарде ко Дню Победы пройдет более пятидесяти мероприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде проведение праздничных торжеств в ознаменование 78-й годовщины запланировано проведение более пятидесяти мероприятий. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«9 мая праздничная программа развернется на нескольких площадках. Фронтовой привал сделаем у Обдорского острога. В городском саду установим планетарий, где все желающие смогут посмотреть военные фильмы. Улица Ленина станет местом проведения мастер-классов и полевой кухни», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На площади у «Геолога» в День Победы проведут тематическую выставку, на которой будут представлены форма, вооружение, медицинские и инженерные средства времен Великой Отечественной войны. Проведение торжественных мероприятий начнется с шестого мая.

Ранее URA.RU рассказало, что в День Победы ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться самолетами авиакомпании «Уральские авиалинии». Сопровождающим их лицам билет будет доступен с 90% скидкой.