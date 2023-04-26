В Госсовете считают, что экспорт газа РФ сократится вдвое за нынешний год

27 апреля 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Геополитическая ситуация привела к изменениям на энергетических рынках — эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году может сократиться вдвое, до 50 млрд куб. метров, в связи с санкциями и отказом западных стран от отечественного сырья. Об этом говорится в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета. «Экспорт трубопроводного российского газа в 2023 году может сократиться вдвое — со 100 млрд куб. м до 50. Геополитические условия и санкции привели к <…> изменениями на энергетических рынках. Это потребовало ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, что в случае с газом сделать тяжелее, чем с нефтью», — отмечается в документе, содержание которого приводят «Известия». Чтобы компенсировать сокращение экспорта, Россия должна увеличить внутреннее потребление газа, перевести транспорт на этот вид топлива, повысить уровень газификации до 82,9% к 2030 году и построить 94 малотоннажных СПГ-завода до 2035 года, считают эксперты. Эксперты также отмечают, что для более эффективного использования невостребованных объемов голубого топлива в России следует активнее развивать промышленные отрасли или производство азотных удобрений, а также переводить на газ генерирующие объекты. В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине западные страны ввели ряд санкций. Ранее Минфин констатировал снижение нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с февралем прошлого года. По словам представителей ведомства, это является следствием снижения цены на нефть и падения газового экспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году может сократиться вдвое, до 50 млрд куб. метров, в связи с санкциями и отказом западных стран от отечественного сырья. Об этом говорится в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета. «Экспорт трубопроводного российского газа в 2023 году может сократиться вдвое — со 100 млрд куб. м до 50. Геополитические условия и санкции привели к <…> изменениями на энергетических рынках. Это потребовало ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, что в случае с газом сделать тяжелее, чем с нефтью», — отмечается в документе, содержание которого приводят «Известия». Чтобы компенсировать сокращение экспорта, Россия должна увеличить внутреннее потребление газа, перевести транспорт на этот вид топлива, повысить уровень газификации до 82,9% к 2030 году и построить 94 малотоннажных СПГ-завода до 2035 года, считают эксперты. Эксперты также отмечают, что для более эффективного использования невостребованных объемов голубого топлива в России следует активнее развивать промышленные отрасли или производство азотных удобрений, а также переводить на газ генерирующие объекты. В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине западные страны ввели ряд санкций. Ранее Минфин констатировал снижение нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с февралем прошлого года. По словам представителей ведомства, это является следствием снижения цены на нефть и падения газового экспорта.