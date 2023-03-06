Нефтегазовые доходы РФ упали почти на 50% за два месяца

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Доходы сократились на фоне снижения цены нефти и падения газового экспорта, уточняет Минфин РФ Фото:

Нефтегазовые доходы РФ сократились на 46% из-за снижения цены нефти и падения газового экспорта. Такие результаты следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь—февраль этого года.

«Нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей и снизились на 46%, что связано <…> со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа», — сообщается на сайте Министерства финансов РФ. Также сообщается, что в целом по оценке, доход бюджета за январь и февраль 2023 года снизился на 25% по сравнению с прошлым аналогичным периодом и составил 3163 миллиардов рублей.

Ранее аналитики системы Сбербанка SberCIB сообщали, что инфляция в России может вырасти на 4,5%. Это связано с недостаточным поступлением денег в бюджет страны. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что преждевременно говорить о влиянии ценового потолка на российский бюджет.

Евросоюз утвердил потолок цен на российскую нефть 3 февраля. Потолок устанавливает предельную цену на дизель и дисконтную нефтяную продукцию.

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Нефтегазовые доходы РФ сократились на 46% из-за снижения цены нефти и падения газового экспорта. Такие результаты следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь—февраль этого года. «Нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей и снизились на 46%, что связано <…> со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа», — сообщается на сайте Министерства финансов РФ. Также сообщается, что в целом по оценке, доход бюджета за январь и февраль 2023 года снизился на 25% по сравнению с прошлым аналогичным периодом и составил 3163 миллиардов рублей. Ранее аналитики системы Сбербанка SberCIB сообщали, что инфляция в России может вырасти на 4,5%. Это связано с недостаточным поступлением денег в бюджет страны. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что преждевременно говорить о влиянии ценового потолка на российский бюджет. Евросоюз утвердил потолок цен на российскую нефть 3 февраля. Потолок устанавливает предельную цену на дизель и дисконтную нефтяную продукцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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