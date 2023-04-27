The Scotsman: Запад отвел Зеленскому шесть месяцев на победу

27 апреля 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Запад вынудит Владимира Зеленского начать переговоры в течение полугода, заявил Тим Уилласи-Уилси Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны дали президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине. Об этом заявил профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси. «Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с [Владимиром, президентом России] Путиным», — написал Уилласи-Уилси в своем материале для газеты The Scotsman. Эксперт добавил, что президент США Джо Байден хочет окончания конфликта к концу 2023 года. В противном случае, отмечает профессор, американский лидер заставит Зеленского сесть за стол переговоров. Кроме того, Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Украины нет шансов переломить ход действий в свою сторону. Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что переговоры по Украине должны принести справедливый и длительный мир, передает RT. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, пишет «Национальная служба новостей».

Западные страны дали президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине. Об этом заявил профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси. «Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с [Владимиром, президентом России] Путиным», — написал Уилласи-Уилси в своем материале для газеты The Scotsman. Эксперт добавил, что президент США Джо Байден хочет окончания конфликта к концу 2023 года. В противном случае, отмечает профессор, американский лидер заставит Зеленского сесть за стол переговоров. Кроме того, Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Украины нет шансов переломить ход действий в свою сторону. Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что переговоры по Украине должны принести справедливый и длительный мир, передает RT. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, пишет «Национальная служба новостей».