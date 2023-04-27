The Scotsman: Запад отвел Зеленскому шесть месяцев на победу

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, ВСУ
Запад вынудит Владимира Зеленского начать переговоры в течение полугода, заявил Тим Уилласи-Уилси Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны дали президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине. Об этом заявил профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси.

«Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с [Владимиром, президентом России] Путиным», — написал Уилласи-Уилси в своем материале для газеты The Scotsman. Эксперт добавил, что президент США Джо Байден хочет окончания конфликта к концу 2023 года.

В противном случае, отмечает профессор, американский лидер заставит Зеленского сесть за стол переговоров. Кроме того, Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Украины нет шансов переломить ход действий в свою сторону.

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что переговоры по Украине должны принести справедливый и длительный мир, передает RT. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, пишет «Национальная служба новостей».

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Западные страны дали президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине. Об этом заявил профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси. «Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с [Владимиром, президентом России] Путиным», — написал Уилласи-Уилси в своем материале для газеты The Scotsman. Эксперт добавил, что президент США Джо Байден хочет окончания конфликта к концу 2023 года. В противном случае, отмечает профессор, американский лидер заставит Зеленского сесть за стол переговоров. Кроме того, Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Украины нет шансов переломить ход действий в свою сторону. Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что переговоры по Украине должны принести справедливый и длительный мир, передает RT. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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