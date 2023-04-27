Захарова прокомментировала слова посла КНР о российском Крыме

Мария Захарова: МИД РФ услышал заявление посла Китая о российском Крыме
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Москва, разное., мид, герб ссср
В МИД высказались о легитимности стран, возникших после СССР Фото:
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Крым вернулся в состав России

В Министерстве иностранных дел РФ услышали позицию посла Китая Лю Шайе о том, что государства, которые образовались после распада СССР, «не имеют эффективного статуса в глобальном праве», а полуостров Крым принадлежит России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU в ходе еженедельного брифинга.

Ранее посол КНР в Париже Лю Шайе в интервью местному телевидению заявил, что государства, которые образовались после распада Советского Союза «не имеют эффективного статуса в глобальном праве», а Крым является частью России. По его словам, нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран.

«Мы услышали эти заявления, но полагаем, что разъяснения, касающиеся высказываний — это прерогатива Министерства иностранных дел КНР. Соответствующие комментарии были даны его официальным представителем Мао Нин», — сказала Мария Захарова.

Мао Нин на брифинге 24 апреля сказала, что позиция Китая по вопросу территориального суверенитета «всегда была четкой». По ее словам, КНР уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН.

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В Министерстве иностранных дел РФ услышали позицию посла Китая Лю Шайе о том, что государства, которые образовались после распада СССР, «не имеют эффективного статуса в глобальном праве», а полуостров Крым принадлежит России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU в ходе еженедельного брифинга. Ранее посол КНР в Париже Лю Шайе в интервью местному телевидению заявил, что государства, которые образовались после распада Советского Союза «не имеют эффективного статуса в глобальном праве», а Крым является частью России. По его словам, нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран. «Мы услышали эти заявления, но полагаем, что разъяснения, касающиеся высказываний — это прерогатива Министерства иностранных дел КНР. Соответствующие комментарии были даны его официальным представителем Мао Нин», — сказала Мария Захарова. Мао Нин на брифинге 24 апреля сказала, что позиция Китая по вопросу территориального суверенитета «всегда была четкой». По ее словам, КНР уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН.
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