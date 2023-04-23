Страны Балтии и Украина набросились на посла Китая из-за слов о российском Крыме

Представители прибалтийских республик и Украины осудили заявления посла Китая о Крыме

В прибалтике осудили заявление посла Лю Шайе о российском статусе Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Представители прибалтийских республик и Украины взбесились из-за заявления посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что эти страны не имеют суверенитета, а полуостров Крым принадлежит России. Свое недовольство выразили глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, глава МИД Эстонии Маргус Цахкну и украинский посол во Франции Вадим Омельченко.

«Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», — сказал Маргус Цахкну. Об этом сообщает РБК. Эдгар Ринкевич заявил, что такие заявления представителей КНР абсолютно неприемлемы.

Виктор Омельченко считает, что у китайского посла «проблемы с географией». Он заявил, что его ведомство сделало запрос в правительство Китая, чтобы они прояснили свою позицию по этому вопросу.

Ранее Лю Шайе усомнился в суверенитете этих стран. «[Страны бывшего СССР] не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран», — заявил Лю Шайе французским СМИ. Лю Шайе также высказался о том, что украинский конфликт затягивают Соединенные Штаты, передает «Национальная служба новостей».