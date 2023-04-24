Китай оправдался за слова своего посла о российском Крыме

МИД КНР: позиция Китая по принадлежности Крыма не изменилась

24 апреля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Позиция Китая по российскому Крыму не изменилась, отметила Мао Нин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Позиция Китая по российскому Крыму не изменилась. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, прокомментировав слова посла страны во Франции Лу Шае про принадлежность Крыма России. «Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — передает ТАСС слова Мао Нин с брифинга. Ранее URA.RU сообщало, что китайского посла во Франции Лю Шайе просят объявить персоной нон грата во Франции из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о том, что полуостров Крым принадлежит России. С таким предложением в адрес главы МИД Франции Катрины Колонны выступили порядка 80 европейских парламентариев.

Позиция Китая по российскому Крыму не изменилась. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, прокомментировав слова посла страны во Франции Лу Шае про принадлежность Крыма России. «Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — передает ТАСС слова Мао Нин с брифинга. Ранее URA.RU сообщало, что китайского посла во Франции Лю Шайе просят объявить персоной нон грата во Франции из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о том, что полуостров Крым принадлежит России. С таким предложением в адрес главы МИД Франции Катрины Колонны выступили порядка 80 европейских парламентариев.