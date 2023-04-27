В ДТП с тремя автомобилями на челябинской трассе погиб водитель

28 апреля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии Фото: Московец Илья © URA.RU В аварии с тремя автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, двое других участников ДТП не пострадали. «При выполнении обгона водитель Datsun on-DO выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего допустил занос автомобиля и столкновение со встречным автомобилем Renault», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что авария произошла на территории Златоустовского городского округа. Выезд на встречную полосу на участке, где случилось ДТП, был разрешен. Водитель Datsun on-DO от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.

В аварии с тремя автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, двое других участников ДТП не пострадали. «При выполнении обгона водитель Datsun on-DO выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего допустил занос автомобиля и столкновение со встречным автомобилем Renault», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что авария произошла на территории Златоустовского городского округа. Выезд на встречную полосу на участке, где случилось ДТП, был разрешен. Водитель Datsun on-DO от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.