27 апреля 2023

В ДТП с тремя автомобилями на челябинской трассе погиб водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии Фото:

В аварии с тремя автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, двое других участников ДТП не пострадали.

«При выполнении обгона водитель Datsun on-DO выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего допустил занос автомобиля и столкновение со встречным автомобилем Renault», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

В ведомстве отметили, что авария произошла на территории Златоустовского городского округа. Выезд на встречную полосу на участке, где случилось ДТП, был разрешен. Водитель Datsun on-DO от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.

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В аварии с тремя автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, двое других участников ДТП не пострадали. «При выполнении обгона водитель Datsun on-DO выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Volvo с полуприцепом. После чего допустил занос автомобиля и столкновение со встречным автомобилем Renault», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что авария произошла на территории Златоустовского городского округа. Выезд на встречную полосу на участке, где случилось ДТП, был разрешен. Водитель Datsun on-DO от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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