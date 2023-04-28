Shot: беспилотник помешал посадке самолета в Москве

Неизвестный беспилотник летел в опасной близости от самолета, готовившегося к посадке. Самолету удалось успешно приземлиться.
«Экипаж Boeing 737-800 „Победы“, летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолета заметил дрон, размерами примерно 10×20 см», — передает telegram-канал Shot. По данным канала, инцидент случился накануне днем.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил в редакцию.
Ранее сообщалось о неизвестном дроне, который подрезал российский самолет на подлете к аэропорту Домодедово. Еще три дрона, оснащенные видеокамерами, были зафиксированы в Подмосковье, передает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!