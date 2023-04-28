Shot: беспилотник помешал посадке самолета в Москве

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, беспилотник, дрон, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Неопознанный дрон мешал посадить самолет в Москве, передает Shot Фото:

Неизвестный беспилотник летел в опасной близости от самолета, готовившегося к посадке. Самолету удалось успешно приземлиться.

«Экипаж Boeing 737-800 „Победы“, летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолета заметил дрон, размерами примерно 10×20 см», — передает telegram-канал Shot. По данным канала, инцидент случился накануне днем.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил в редакцию.

Ранее сообщалось о неизвестном дроне, который подрезал российский самолет на подлете к аэропорту Домодедово. Еще три дрона, оснащенные видеокамерами, были зафиксированы в Подмосковье, передает RT.

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Неизвестный беспилотник летел в опасной близости от самолета, готовившегося к посадке. Самолету удалось успешно приземлиться. «Экипаж Boeing 737-800 „Победы“, летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолета заметил дрон, размерами примерно 10×20 см», — передает telegram-канал Shot. По данным канала, инцидент случился накануне днем. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил в редакцию. Ранее сообщалось о неизвестном дроне, который подрезал российский самолет на подлете к аэропорту Домодедово. Еще три дрона, оснащенные видеокамерами, были зафиксированы в Подмосковье, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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