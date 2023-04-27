SHOT: неизвестный дрон подрезал самолет, подлетавший к Москве

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, авиакомпания nord star, nord star, nordstar, нордстар
Неизвестный дрон подрезал самолет российской авиакомпании Фото:

Экипаж российского самолета заметил дрон на близком расстоянии во время полета. БПЛА летел под самолетом на высоте около двух тысяч метров.

«Пилот „Боинга“ авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете к Домодедово пролетел беспилотник», — передает Shot. Командир принял решение посадить самолет в аэропорту. Посадка прошла успешно. Происхождение дрона устанавливается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил.

Ранее в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах. Все они были оснащены камерами наблюдения, передает RT.

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Экипаж российского самолета заметил дрон на близком расстоянии во время полета. БПЛА летел под самолетом на высоте около двух тысяч метров. «Пилот „Боинга“ авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете к Домодедово пролетел беспилотник», — передает Shot. Командир принял решение посадить самолет в аэропорту. Посадка прошла успешно. Происхождение дрона устанавливается. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил. Ранее в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах. Все они были оснащены камерами наблюдения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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