SHOT: неизвестный дрон подрезал самолет, подлетавший к Москве

Экипаж российского самолета заметил дрон на близком расстоянии во время полета. БПЛА летел под самолетом на высоте около двух тысяч метров.
«Пилот „Боинга“ авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете к Домодедово пролетел беспилотник», — передает Shot. Командир принял решение посадить самолет в аэропорту. Посадка прошла успешно. Происхождение дрона устанавливается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил.
Ранее в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах. Все они были оснащены камерами наблюдения, передает RT.
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