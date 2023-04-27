SHOT: неизвестный дрон подрезал самолет, подлетавший к Москве 27 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 + Неизвестный дрон подрезал самолет российской авиакомпании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экипаж российского самолета заметил дрон на близком расстоянии во время полета. БПЛА летел под самолетом на высоте около двух тысяч метров. «Пилот „Боинга“ авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете к Домодедово пролетел беспилотник», — передает Shot. Командир принял решение посадить самолет в аэропорту. Посадка прошла успешно. Происхождение дрона устанавливается. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил. Ранее в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах. Все они были оснащены камерами наблюдения, передает RT. Экипаж российского самолета заметил дрон на близком расстоянии во время полета. БПЛА летел под самолетом на высоте около двух тысяч метров. «Пилот „Боинга“ авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете к Домодедово пролетел беспилотник», — передает Shot. Командир принял решение посадить самолет в аэропорту. Посадка прошла успешно. Происхождение дрона устанавливается. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил. Ранее в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах. Все они были оснащены камерами наблюдения, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям