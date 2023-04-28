Baza: треш-блогер Денис Дыркин погиб в зоне СВО

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«Великий фунфурье» Денис Дыркин погиб на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб треш-блогер Денис Дыркин. Об этом сообщил зампред парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин.

«На Украине погиб блогер и „великий фунфурье“ Денис Дыркин. О гибели мужчины заявил <…> Юрий Мысягин», — говорится в сообщении. Мысягин опубликовал фото погибшего мужчины в форме военного, который похож на Дыркина.

Дыркин стал известен благодаря дегустации антифризов, духов, боярышников и прочих опасных жидкостей. Свои эксперименты он выкладывал на YouTubе. Предполагается, он отправился на СВО в рамках мобилизации.

Блогер Ден Дыркин погиб в ходе украинского конфликта

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На Украине погиб треш-блогер Денис Дыркин. Об этом сообщил зампред парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин. «На Украине погиб блогер и „великий фунфурье“ Денис Дыркин. О гибели мужчины заявил <…> Юрий Мысягин», — говорится в сообщении. Мысягин опубликовал фото погибшего мужчины в форме военного, который похож на Дыркина. Дыркин стал известен благодаря дегустации антифризов, духов, боярышников и прочих опасных жидкостей. Свои эксперименты он выкладывал на YouTubе. Предполагается, он отправился на СВО в рамках мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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