Baza: треш-блогер Денис Дыркин погиб в зоне СВО

«Великий фунфурье» Денис Дыркин погиб на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине погиб треш-блогер Денис Дыркин. Об этом сообщил зампред парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин.
«На Украине погиб блогер и „великий фунфурье“ Денис Дыркин. О гибели мужчины заявил <…> Юрий Мысягин», —
Дыркин стал известен благодаря дегустации антифризов, духов, боярышников и прочих опасных жидкостей. Свои эксперименты он выкладывал на YouTubе. Предполагается, он отправился на СВО в рамках мобилизации.
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