Baza: треш-блогер Денис Дыркин погиб в зоне СВО 28 апреля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 + «Великий фунфурье» Денис Дыркин погиб на СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине погиб треш-блогер Денис Дыркин. Об этом сообщил зампред парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин. «На Украине погиб блогер и „великий фунфурье“ Денис Дыркин. О гибели мужчины заявил <…> Юрий Мысягин», — говорится в сообщении . Мысягин опубликовал фото погибшего мужчины в форме военного, который похож на Дыркина. Дыркин стал известен благодаря дегустации антифризов, духов, боярышников и прочих опасных жидкостей. Свои эксперименты он выкладывал на YouTubе. Предполагается, он отправился на СВО в рамках мобилизации. Скрин видео с канала «Денис Дыркин» на YouTube На Украине погиб треш-блогер Денис Дыркин. Об этом сообщил зампред парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин. «На Украине погиб блогер и „великий фунфурье“ Денис Дыркин. О гибели мужчины заявил <…> Юрий Мысягин», — говорится в сообщении. Мысягин опубликовал фото погибшего мужчины в форме военного, который похож на Дыркина. Дыркин стал известен благодаря дегустации антифризов, духов, боярышников и прочих опасных жидкостей. Свои эксперименты он выкладывал на YouTubе. Предполагается, он отправился на СВО в рамках мобилизации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям