Путин: зарплаты россиян начали расти

Владимир Путин рассказал о росте зарплат в России
В России начали подниматься зарплаты. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совета законодателей при Федеральном Собрании России.
«Слава Богу, зарплаты россиян сейчас начали расти», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24».
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