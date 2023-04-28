Путин: зарплаты россиян начали расти

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин рассказал о росте зарплат в России Фото:

В России начали подниматься зарплаты. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совета законодателей при Федеральном Собрании России.

«Слава Богу, зарплаты россиян сейчас начали расти», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24».

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В России начали подниматься зарплаты. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совета законодателей при Федеральном Собрании России. «Слава Богу, зарплаты россиян сейчас начали расти», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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