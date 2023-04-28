Путин: зарплаты россиян начали расти 28 апреля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 + Владимир Путин рассказал о росте зарплат в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России начали подниматься зарплаты. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совета законодателей при Федеральном Собрании России. «Слава Богу, зарплаты россиян сейчас начали расти», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24». В России начали подниматься зарплаты. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совета законодателей при Федеральном Собрании России. «Слава Богу, зарплаты россиян сейчас начали расти», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям