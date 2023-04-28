Блиновская оплатила часть долга по налогам

Блиновская выплатила часть денег
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила в бюджет России значительную сумму. Об этом сообщил адвокат Блиновской во время заседания.
«Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — заявила адвокат Блиновской, ее слова приводит ТАСС. Он отметил, что Блиновская выплатила значительную сумму в бюджет России для погашения долга в 918 миллионов рублей.
Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину.
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