Блиновская оплатила часть долга по налогам 28 апреля 2023 в 19:48 Размер текста - 17 + Блиновская выплатила часть денег Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила в бюджет России значительную сумму. Об этом сообщил адвокат Блиновской во время заседания. «Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — заявила адвокат Блиновской, ее слова приводит ТАСС. Он отметил, что Блиновская выплатила значительную сумму в бюджет России для погашения долга в 918 миллионов рублей. Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину. Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила в бюджет России значительную сумму. Об этом сообщил адвокат Блиновской во время заседания. «Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — заявила адвокат Блиновской, ее слова приводит ТАСС. Он отметил, что Блиновская выплатила значительную сумму в бюджет России для погашения долга в 918 миллионов рублей. Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям