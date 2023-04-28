Блиновская оплатила часть долга по налогам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержание Блиновской, Блиновская Елена
Блиновская выплатила часть денег Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила в бюджет России значительную сумму. Об этом сообщил адвокат Блиновской во время заседания.

«Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — заявила адвокат Блиновской, ее слова приводит ТАСС. Он отметил, что Блиновская выплатила значительную сумму в бюджет России для погашения долга в 918 миллионов рублей.

Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила в бюджет России значительную сумму. Об этом сообщил адвокат Блиновской во время заседания. «Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — заявила адвокат Блиновской, ее слова приводит ТАСС. Он отметил, что Блиновская выплатила значительную сумму в бюджет России для погашения долга в 918 миллионов рублей. Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...