Елена Блиновская полностью признала свою вину

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Елена Блиновская раскаялась, сообщили вв СК РФ Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская полностью признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денег и раскаялась. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — сообщили в telegram-канале СК РФ. 28 апреля в Пресненском районном суде блогеру изберут меру пресечения.

Полиция задержала Блиновскую 27 апреля при попытке покинуть Россию. В ее доме прошли обыски. Блогера обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей.

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Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская полностью признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денег и раскаялась. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — сообщили в telegram-канале СК РФ. 28 апреля в Пресненском районном суде блогеру изберут меру пресечения. Полиция задержала Блиновскую 27 апреля при попытке покинуть Россию. В ее доме прошли обыски. Блогера обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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