Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская полностью признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денег и раскаялась. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — сообщили в telegram-канале СК РФ. 28 апреля в Пресненском районном суде блогеру изберут меру пресечения.
Полиция задержала Блиновскую 27 апреля при попытке покинуть Россию. В ее доме прошли обыски. Блогера обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей.
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