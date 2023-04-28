28 апреля 2023

Бастрыкин взялся за дело об убийстве свердловчанки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Бастрыкин проверяет полицейских, которые якобы не реагировали на заявления убитой Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об убийстве свердловчанки. Он поручил организовать проверку сотрудников полиции, которые якобы не реагировали на заявления женщины о том, что ее избивает сожитель, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства жительницы Свердловской области. Также он потребовал доклад по информации о бездействии сотрудников полиции», — пишет пресс-группа ведомства в Telegram.

Информация о том, что полицейские не реагировали на заявления женщины появилась в СМИ. Свердловчанка утверждала, что сожитель угрожает и избивает ее. Однако, как пишет пресс-служба СК РФ, полицейские не приняли должных мер. В городской полиции опровергли информацию о бездействии своих сотрудников, пишет Е1.RU.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об убийстве свердловчанки. Он поручил организовать проверку сотрудников полиции, которые якобы не реагировали на заявления женщины о том, что ее избивает сожитель, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства жительницы Свердловской области. Также он потребовал доклад по информации о бездействии сотрудников полиции», — пишет пресс-группа ведомства в Telegram. Информация о том, что полицейские не реагировали на заявления женщины появилась в СМИ. Свердловчанка утверждала, что сожитель угрожает и избивает ее. Однако, как пишет пресс-служба СК РФ, полицейские не приняли должных мер. В городской полиции опровергли информацию о бездействии своих сотрудников, пишет Е1.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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