Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об убийстве свердловчанки. Он поручил организовать проверку сотрудников полиции, которые якобы не реагировали на заявления женщины о том, что ее избивает сожитель, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства жительницы Свердловской области. Также он потребовал доклад по информации о бездействии сотрудников полиции», — пишет пресс-группа ведомства в Telegram.
Информация о том, что полицейские не реагировали на заявления женщины появилась в СМИ. Свердловчанка утверждала, что сожитель угрожает и избивает ее. Однако, как пишет пресс-служба СК РФ, полицейские не приняли должных мер. В городской полиции опровергли информацию о бездействии своих сотрудников, пишет Е1.RU.
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