Бастрыкин взялся за дело об убийстве свердловчанки

29 апреля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Бастрыкин проверяет полицейских, которые якобы не реагировали на заявления убитой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об убийстве свердловчанки. Он поручил организовать проверку сотрудников полиции, которые якобы не реагировали на заявления женщины о том, что ее избивает сожитель, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства жительницы Свердловской области. Также он потребовал доклад по информации о бездействии сотрудников полиции», — пишет пресс-группа ведомства в Telegram. Информация о том, что полицейские не реагировали на заявления женщины появилась в СМИ. Свердловчанка утверждала, что сожитель угрожает и избивает ее. Однако, как пишет пресс-служба СК РФ, полицейские не приняли должных мер. В городской полиции опровергли информацию о бездействии своих сотрудников, пишет Е1.RU.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за дело об убийстве свердловчанки. Он поручил организовать проверку сотрудников полиции, которые якобы не реагировали на заявления женщины о том, что ее избивает сожитель, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства жительницы Свердловской области. Также он потребовал доклад по информации о бездействии сотрудников полиции», — пишет пресс-группа ведомства в Telegram. Информация о том, что полицейские не реагировали на заявления женщины появилась в СМИ. Свердловчанка утверждала, что сожитель угрожает и избивает ее. Однако, как пишет пресс-служба СК РФ, полицейские не приняли должных мер. В городской полиции опровергли информацию о бездействии своих сотрудников, пишет Е1.RU.