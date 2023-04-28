В курганской деревне Логоушка потушили природный пожар

В деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский муниципальный округ) потушили природный пожар. В деревне сгорели больше сотни строений, а также погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Пожар в деревне Логоушка потушен. В огне сгорел один человек», — уточнили в ведомстве.
Сотрудникам МЧС удалось отстоять у огненной стихии 134 дома в Логоушке. Было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. По данным регионального МЧС в Курганской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорт Кургана прибыли новые группы «Авиалесоохраны» из Абакана и Ямал-спаса. В Курганскую область были направлены 100 пожарных из Ханты-Мансийского автономного округа.
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