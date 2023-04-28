28 апреля 2023

В курганской деревне Логоушка потушили природный пожар

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, деревня логоушка
В Логоушке потушили природный пожар Фото:
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В деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский муниципальный округ) потушили природный пожар. В деревне сгорели больше сотни строений, а также погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Пожар в деревне Логоушка потушен. В огне сгорел один человек», — уточнили в ведомстве.

Сотрудникам МЧС удалось отстоять у огненной стихии 134 дома в Логоушке. Было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. По данным регионального МЧС в Курганской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорт Кургана прибыли новые группы «Авиалесоохраны» из Абакана и Ямал-спаса. В Курганскую область были направлены 100 пожарных из Ханты-Мансийского автономного округа.

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В деревне Логоушка (Курганская область, Кетовский муниципальный округ) потушили природный пожар. В деревне сгорели больше сотни строений, а также погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. «Пожар в деревне Логоушка потушен. В огне сгорел один человек», — уточнили в ведомстве. Сотрудникам МЧС удалось отстоять у огненной стихии 134 дома в Логоушке. Было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. По данным регионального МЧС в Курганской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Ранее URA.RU писало, что в аэропорт Кургана прибыли новые группы «Авиалесоохраны» из Абакана и Ямал-спаса. В Курганскую область были направлены 100 пожарных из Ханты-Мансийского автономного округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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