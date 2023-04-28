В Курганскую область прибыли новые группировки «Авиалесоохраны»

В аэропорт Кургана прибыли новые группы «Авиалесоохраны» из Абакана и Ямал-спаса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем telegram-канале.
«В Курганскую область направлены 100 огнеборцев из Ханты-Мансийского автономного округа. Они помогут в тушении пожаров на территории региона», — рассказали в пресс-службе.
На тушение пожаров в Мишкинском и Варгашинском муниципальном округе уже были отправлены 42 человека из состава «Авиалесоохраны» Ямал-спаса. Прибывшие в область новые сотрудники оперативно включаются в борьбу с пожарами.
Ранее URA.RU сообщало, что по данным пресс-службы правительства Курганской области ожидалось прибытие в регион 52 человека «Авиалесоохраны» из Абакана. Также в область прибыли 50 человек группировки МЧС.
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