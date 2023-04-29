29 апреля 2023

В Крыму рассказали, чем закончится попытка ВСУ захватить полуостров

Глава парламента Крыма Константинов: ВСУ столкнутся с жестким отпором при попытке захвата Крыма
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Попытка ВСУ захватить Крым будет жестко пресечена, заявил Владимир Константинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинскую армию при попытке захвата Крыма будет ожидать жесткий отпор. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Все попытки украинской армии захватить Крым получат жесткий отпор», — передает слова Константинова РИА Новости. Он добавил, что власти Украины могут продолжать распространять пустые заявления по всевозможным украинским телеканалам, которые не имеют никаких шансов реализоваться в реальности. При этом расслабляться России не стоит, так как за украинскими властями стоят западные кураторы, которые в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении, заключил Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что ВСУ в ходе контрнаступления планируют захватить Крымский полуостров. Украинский лидер подчеркнул, что успех наступления будет зависеть от своевременных поставок западного вооружения.

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Украинскую армию при попытке захвата Крыма будет ожидать жесткий отпор. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Все попытки украинской армии захватить Крым получат жесткий отпор», — передает слова Константинова РИА Новости. Он добавил, что власти Украины могут продолжать распространять пустые заявления по всевозможным украинским телеканалам, которые не имеют никаких шансов реализоваться в реальности. При этом расслабляться России не стоит, так как за украинскими властями стоят западные кураторы, которые в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении, заключил Константинов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что ВСУ в ходе контрнаступления планируют захватить Крымский полуостров. Украинский лидер подчеркнул, что успех наступления будет зависеть от своевременных поставок западного вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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