В Крыму рассказали, чем закончится попытка ВСУ захватить полуостров Глава парламента Крыма Константинов: ВСУ столкнутся с жестким отпором при попытке захвата Крыма 30 апреля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 + Попытка ВСУ захватить Крым будет жестко пресечена, заявил Владимир Константинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинскую армию при попытке захвата Крыма будет ожидать жесткий отпор. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Все попытки украинской армии захватить Крым получат жесткий отпор», — передает слова Константинова РИА Новости. Он добавил, что власти Украины могут продолжать распространять пустые заявления по всевозможным украинским телеканалам, которые не имеют никаких шансов реализоваться в реальности. При этом расслабляться России не стоит, так как за украинскими властями стоят западные кураторы, которые в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении, заключил Константинов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что ВСУ в ходе контрнаступления планируют захватить Крымский полуостров. Украинский лидер подчеркнул, что успех наступления будет зависеть от своевременных поставок западного вооружения. Украинскую армию при попытке захвата Крыма будет ожидать жесткий отпор. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Все попытки украинской армии захватить Крым получат жесткий отпор», — передает слова Константинова РИА Новости. Он добавил, что власти Украины могут продолжать распространять пустые заявления по всевозможным украинским телеканалам, которые не имеют никаких шансов реализоваться в реальности. При этом расслабляться России не стоит, так как за украинскими властями стоят западные кураторы, которые в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении, заключил Константинов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что ВСУ в ходе контрнаступления планируют захватить Крымский полуостров. Украинский лидер подчеркнул, что успех наступления будет зависеть от своевременных поставок западного вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям