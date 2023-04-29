В Крыму рассказали, чем закончится попытка ВСУ захватить полуостров

Украинскую армию при попытке захвата Крыма будет ожидать жесткий отпор. С таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Все попытки украинской армии захватить Крым получат жесткий отпор», — передает слова Константинова РИА Новости. Он добавил, что власти Украины могут продолжать распространять пустые заявления по всевозможным украинским телеканалам, которые не имеют никаких шансов реализоваться в реальности. При этом расслабляться России не стоит, так как за украинскими властями стоят западные кураторы, которые в любой момент могут отдать ВСУ приказ о наступлении, заключил Константинов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что ВСУ в ходе контрнаступления планируют захватить Крымский полуостров. Украинский лидер подчеркнул, что успех наступления будет зависеть от своевременных поставок западного вооружения.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!