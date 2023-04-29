Yle: Зеленский анонсировал наступление на Крым

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ готовят захват Крыма, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет предпринята попытка захвата Крыма. Информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский подтвердил Yle, что Украина планирует контратаку, отметив, что, по его мнению, ей удастся отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль Украины», — пишет финское издание Yle. Там украинский лидер добавил, что успех операции зависит от поставок со стороны Запада. Зеленский уточнил, что вне зависимости от количества вооружения в стране, конфликт может длиться десятилетиями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что безопасность Крыма полностью обеспечена, передает телеканал 360. В Пентагоне скептически оценили планы Украины по захвату полуострова, пишет «Ридус».

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В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет предпринята попытка захвата Крыма. Информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский подтвердил Yle, что Украина планирует контратаку, отметив, что, по его мнению, ей удастся отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль Украины», — пишет финское издание Yle. Там украинский лидер добавил, что успех операции зависит от поставок со стороны Запада. Зеленский уточнил, что вне зависимости от количества вооружения в стране, конфликт может длиться десятилетиями. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что безопасность Крыма полностью обеспечена, передает телеканал 360. В Пентагоне скептически оценили планы Украины по захвату полуострова, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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