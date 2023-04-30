Российский шахматист Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира

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Финал чемпионата мира проходил в Астане Фото:

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил китайскому спортсмену Дин Лижэню в игре за звание чемпиона мира. Финал соревнования проходил в Астане.

«Победитель матча определился в четвертой партии решающего тай-брейка (рапид, контроль времени 25 минут+10 секунд). Россиянин белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу», — сообщает Sport24.

Дин Лижэнь стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам. Непомнящий же является двукратным победителем командного чемпионата мира в 2013 и 2019 годах.

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Российский шахматист Ян Непомнящий уступил китайскому спортсмену Дин Лижэню в игре за звание чемпиона мира. Финал соревнования проходил в Астане. «Победитель матча определился в четвертой партии решающего тай-брейка (рапид, контроль времени 25 минут+10 секунд). Россиянин белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу», — сообщает Sport24. Дин Лижэнь стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам. Непомнящий же является двукратным победителем командного чемпионата мира в 2013 и 2019 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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