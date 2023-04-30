В Челябинской области возле здания ГРЭС нашли человеческий череп

Череп нашли на улице Энергетиков в Троицке Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Троицке Челябинской области возле одного из зданий ГРЭС нашли скелетированные останки человека. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, останки обнаружены на улице Энергетиков.

«Возле здания гидроцеха ГРЭС нашли череп и нижнюю челюсть. Устанавливается личность и причина смерти», — рассказал источник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СКР по региону. Там на звонок не ответили.