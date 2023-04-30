30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Челябинской области возле здания ГРЭС нашли человеческий череп

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
Череп нашли на улице Энергетиков в Троицке Фото:

В Троицке Челябинской области возле одного из зданий ГРЭС нашли скелетированные останки человека. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, останки обнаружены на улице Энергетиков.

«Возле здания гидроцеха ГРЭС нашли череп и нижнюю челюсть. Устанавливается личность и причина смерти», — рассказал источник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Троицке Челябинской области возле одного из зданий ГРЭС нашли скелетированные останки человека. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, останки обнаружены на улице Энергетиков. «Возле здания гидроцеха ГРЭС нашли череп и нижнюю челюсть. Устанавливается личность и причина смерти», — рассказал источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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