В Челябинской области возле здания ГРЭС нашли человеческий череп

Череп нашли на улице Энергетиков в Троицке
В Троицке Челябинской области возле одного из зданий ГРЭС нашли скелетированные останки человека. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, останки обнаружены на улице Энергетиков.
«Возле здания гидроцеха ГРЭС нашли череп и нижнюю челюсть. Устанавливается личность и причина смерти», — рассказал источник.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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