Рогов: Украина завершила переброску войск в Запорожье

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, наемник, stock
ВСУ перебросили свои три бригады бойцов в Запорожье, передает Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно перебросили свои войска с центральных регионов страны в подконтрольную им часть Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Все три бригады [ВСУ] уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются», — подчеркнул Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что основная часть украинской военной техники сейчас находится в городе Павлограде.

Российские солдаты уничтожали склады с украинским вооружением в Павлограде. ВСУ готовили припасы для предстоящего весеннего контрнаступления, уточнял Владимир Рогов. Он также говорил, что 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский тайно прибывал в Запорожье, сообщает «Национальная служба новостей». Ремонтные бригады российской армии готовы к эскалации в этом направлении, сообщает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно перебросили свои войска с центральных регионов страны в подконтрольную им часть Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Все три бригады [ВСУ] уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются», — подчеркнул Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что основная часть украинской военной техники сейчас находится в городе Павлограде. Российские солдаты уничтожали склады с украинским вооружением в Павлограде. ВСУ готовили припасы для предстоящего весеннего контрнаступления, уточнял Владимир Рогов. Он также говорил, что 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский тайно прибывал в Запорожье, сообщает «Национальная служба новостей». Ремонтные бригады российской армии готовы к эскалации в этом направлении, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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