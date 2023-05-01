Рогов: Украина завершила переброску войск в Запорожье

01 мая 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

ВСУ перебросили свои три бригады бойцов в Запорожье, передает Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно перебросили свои войска с центральных регионов страны в подконтрольную им часть Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Все три бригады [ВСУ] уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются», — подчеркнул Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что основная часть украинской военной техники сейчас находится в городе Павлограде. Российские солдаты уничтожали склады с украинским вооружением в Павлограде. ВСУ готовили припасы для предстоящего весеннего контрнаступления, уточнял Владимир Рогов. Он также говорил, что 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский тайно прибывал в Запорожье, сообщает «Национальная служба новостей». Ремонтные бригады российской армии готовы к эскалации в этом направлении, сообщает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно перебросили свои войска с центральных регионов страны в подконтрольную им часть Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Все три бригады [ВСУ] уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются», — подчеркнул Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что основная часть украинской военной техники сейчас находится в городе Павлограде. Российские солдаты уничтожали склады с украинским вооружением в Павлограде. ВСУ готовили припасы для предстоящего весеннего контрнаступления, уточнял Владимир Рогов. Он также говорил, что 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский тайно прибывал в Запорожье, сообщает «Национальная служба новостей». Ремонтные бригады российской армии готовы к эскалации в этом направлении, сообщает RT.