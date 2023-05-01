Рогов: Украина завершила переброску войск в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно перебросили свои войска с центральных регионов страны в подконтрольную им часть Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Все три бригады [ВСУ] уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются», — подчеркнул Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что основная часть украинской военной техники сейчас находится в городе Павлограде.
Российские солдаты уничтожали склады с украинским вооружением в Павлограде. ВСУ готовили припасы для предстоящего весеннего контрнаступления, уточнял Владимир Рогов. Он также говорил, что 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский тайно прибывал в Запорожье, сообщает «Национальная служба новостей». Ремонтные бригады российской армии готовы к эскалации в этом направлении, сообщает RT.
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