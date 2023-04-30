Рогов: ВС РФ уничтожили подготовленные для контрнаступления ВСУ склады в Павлограде

Российские военнослужащие нанесли удар по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде, которые ВСУ планировали использовать во время контрнаступления. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ. Их боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — написал он в своем
Ранее Рогов сообщал, что украинская сторона подготавливает силы для форсирования правого берега Днепра. По его словам, ВСК скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Также он сообщал, что в Запорожской области идут проливные дожди, что затрудняет передвижение военной техники и может помешать контрнаступлению Украины, пишет RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!