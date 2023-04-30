30 апреля 2023

Рогов: ВС РФ уничтожили подготовленные для контрнаступления ВСУ склады в Павлограде

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ВС РФ нанесли удар по складам с боеприпасами ВСУ, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие нанесли удар по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде, которые ВСУ планировали использовать во время контрнаступления. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ. Их боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее Рогов сообщал, что украинская сторона подготавливает силы для форсирования правого берега Днепра. По его словам, ВСК скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Также он сообщал, что в Запорожской области идут проливные дожди, что затрудняет передвижение военной техники и может помешать контрнаступлению Украины, пишет RT.

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Российские военнослужащие нанесли удар по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде, которые ВСУ планировали использовать во время контрнаступления. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ. Их боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщал, что украинская сторона подготавливает силы для форсирования правого берега Днепра. По его словам, ВСК скапливают живую силу и технику в направлении каховского водохранилища. Также он сообщал, что в Запорожской области идут проливные дожди, что затрудняет передвижение военной техники и может помешать контрнаступлению Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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