Baza: московская полиция искала голубя-диверсанта с желто-синей окраской

Жители Москвы пожаловались, что голубь, окрашенный в цвета украинского флага, сбрасывает мины-лепестки на улицах Москвы. Обеспокоенные горожане заставили полицию вылавливать птицу.
«В дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток», — сообщают авторы telegram-канала Baza. В свою очередь наряд полиции осмотрели территорию по улице Дмитрия Ульянова, где предположительно должна была находиться птица, но никого не нашли.
URA.RU направило запрос в МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что на территории Москвы летали вражеские дроны. Например, в конце апреля неизвестный беспилотник летел в опасной близости от самолета, готовившегося к посадке в городе. До этого в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах.
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