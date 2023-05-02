Baza: московская полиция искала голубя-диверсанта с желто-синей окраской

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В Москве жители жалуются на голубя, сбрасывающего мины на улицах города Фото:

Жители Москвы пожаловались, что голубь, окрашенный в цвета украинского флага, сбрасывает мины-лепестки на улицах Москвы. Обеспокоенные горожане заставили полицию вылавливать птицу.

«В дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток», — сообщают авторы telegram-канала Baza. В свою очередь наряд полиции осмотрели территорию по улице Дмитрия Ульянова, где предположительно должна была находиться птица, но никого не нашли.

URA.RU направило запрос в МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы летали вражеские дроны. Например, в конце апреля неизвестный беспилотник летел в опасной близости от самолета, готовившегося к посадке в городе. До этого в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах.

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Жители Москвы пожаловались, что голубь, окрашенный в цвета украинского флага, сбрасывает мины-лепестки на улицах Москвы. Обеспокоенные горожане заставили полицию вылавливать птицу. «В дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток», — сообщают авторы telegram-канала Baza. В свою очередь наряд полиции осмотрели территорию по улице Дмитрия Ульянова, где предположительно должна была находиться птица, но никого не нашли. URA.RU направило запрос в МВД по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на территории Москвы летали вражеские дроны. Например, в конце апреля неизвестный беспилотник летел в опасной близости от самолета, готовившегося к посадке в городе. До этого в Подмосковье нашли сразу три дрона в разных районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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