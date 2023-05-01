01 мая 2023

В Тюмени в ДТП погиб мотоциклист. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Мотоциклист не справился с управлением (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКС мотоциклист въехал в опору освещения и погиб. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области.

«35-летний мотоциклист погиб в Тюмени этим вечером в Тюмени. Предварительно, на ул. 50 лет ВЛКСМ, 22, байкер не справился с управлением мотоцикла», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, мужчина скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Тюмени на улице 50 лет ВЛКС мотоциклист въехал в опору освещения и погиб. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области. «35-летний мотоциклист погиб в Тюмени этим вечером в Тюмени. Предварительно, на ул. 50 лет ВЛКСМ, 22, байкер не справился с управлением мотоцикла», — говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, мужчина скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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