Мотоциклист не справился с управлением (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКС мотоциклист въехал в опору освещения и погиб. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области.

«35-летний мотоциклист погиб в Тюмени этим вечером в Тюмени. Предварительно, на ул. 50 лет ВЛКСМ, 22, байкер не справился с управлением мотоцикла», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, мужчина скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.