Мотоциклист не справился с управлением (архивное фото)
В Тюмени на улице 50 лет ВЛКС мотоциклист въехал в опору освещения и погиб. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области.
«35-летний мотоциклист погиб в Тюмени этим вечером в Тюмени. Предварительно, на ул. 50 лет ВЛКСМ, 22, байкер не справился с управлением мотоцикла», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, мужчина скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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