Politico: Украина скрывает детали контрнаступления от союзников

Politico: Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, чтобы предотвратить утечку информации

03 мая 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Украина держит в секрете детали контрнаступления от союзников, чтобы предотвратить утечку информации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Киева не планирует говорить о деталях своего весеннего контрнаступления своим союзникам. Таким способом они хотят предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя. Об этом сообщили два европейских чиновников, которые находятся в контакте с военачальниками на Украине. «Власти Украины внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием поля боя. Они заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от гвардейца ВВС штата Массачусетс Джека Тейшера как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск они планируют выдвинуть на позиции для операции», — заявили европейские чиновники. Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. После этого власти Украины пересмотрела свои военные планы, пишет «Национальная служба новостей».

Правительство Киева не планирует говорить о деталях своего весеннего контрнаступления своим союзникам. Таким способом они хотят предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя. Об этом сообщили два европейских чиновников, которые находятся в контакте с военачальниками на Украине. «Власти Украины внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием поля боя. Они заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от гвардейца ВВС штата Массачусетс Джека Тейшера как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск они планируют выдвинуть на позиции для операции», — заявили европейские чиновники. Об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в апреле 2023 года. Позже уточнялось, что данные касались ВСУ и, в частности, готовящегося контрнаступления украинской армии. После этого власти Украины пересмотрела свои военные планы, пишет «Национальная служба новостей».