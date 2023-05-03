ФСБ России предрекла подготовку терактов в Крыму, направленных на местные власти, которые планировали агенты главного управления разведки минобороны Украины (ГУР). По предварительной информации, в организации терактов подозревают замначальника Офиса президента Украины Романа Машовец.
«ФСБ раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец», — сообщила газета «Известия» в своем telegram-канале.
Украинские агенты планировали атаковать главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янина Павленко. Никто не пострадал. Крымская транспортная инфраструктура города также осталась целой благодаря оперативной работе спецслужб.
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