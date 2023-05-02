Вес скота определят с помощью компьютерного зрения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Челябинского госуниверситета (ЧелГУ, Челябинск) обучили нейросеть оценивать вес животных и прогнозировать прирост мяса. Как сообщили в пресс-службе вуза, технология позволяет выяснять прирост мяса теленка спустя время после бесконтактного «взвешивания».

«Ученые и студенты ЧелГУ вместе с коллегами из Российской академии наук (РАН) усовершенствовали методику бесконтактного взвешивания скота и оценки его продуктивности. Разработка на основе искусственного интеллекта позволяет навести камеру на теленка и узнать, каким будет его вес спустя полгода», — отметили в вузе.

Оценка экстерьера и продуктивности животных в ручном режиме делает выводы субъективными. В то же время процесс взвешивания может вызвать стресс у теленка, что снизит массу его тела. Технология компьютерного зрения избавляет от этих рисков.

Также метод обеспечивает экономический эффект. По словам автора методики, заведующего кафедрой компьютерной безопасности и прикладной алгебры математического факультета ЧелГУ Алексея Ручая, разработка позволит сократить затраты на выращивание животного, определив время его оптимального забоя. Работать можно не только с крупным рогатым скотом, но и со свиньями и овцами.

Поскольку эффективность работы модели нейросети зависит от объема данных, на которых она обучалась, необходима постоянная практика бесконтактного взвешивания. Решить проблему помогает сотрудничество со специалистами Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН. В итоге в настоящий момент погрешность методики достигает 5-10%. Метрика сопоставима с результатами обычного взвешивания. В данное время ученые работают над тем, чтобы при измерении вместо трех использовалась одна камера, способная собирать информацию при прохождении животного без его обязательной фиксации.

Алексей Ручай вместе с командой научил искусственный интеллект выяснять количество мраморной говядины в будущем Фото: пресс-служба ЧелГУ

Нейросеть по изображению животного обеспечивает его бесконтактное взвешивание Фото: пресс-служба ЧелГУ

Погрешность метода сравнима с традиционном способом определения веса скота и составляет 5-10% Фото: пресс-служба ЧелГУ

В настоящее время ученые добиваются использования в рамках технологии одной камеры вместо трех Фото: пресс-служба ЧелГУ