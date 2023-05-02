Пермская пригородная компания увеличила выручку, но стала убыточной

АО «Пермская пригородная компания» в 2022 году получило убытки почти на 50 млн рублей

03 мая 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Убытки компании в 2022 году составили почти 50 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU АО «Пермская пригородная компания» (ППК), которая осуществляет перевозки пассажиров электропоездами, в 2022 году повысила выручку на 170 млн рублей. При этом перевозчик накопил убытки почти на 50 млн рублей. Об этом сообщается в годовой бухгалтерской отчетности компании, опубликованной в СБИС. «Акционерное общество „Пермская пригородная компания“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка за указанный период — 797,3 млн рублей, убыток — 49,3 млн рублей», — указано в документе. Годом ранее компания получила выручку в 624,4 млн рублей и чистую прибыль в 141,9 млн рублей. По данным СБИС, в 2022 году поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг компании составили 782,5 млн рублей. Также ППК получила 817,2 млн рублей бюджетных субсидий. При этом около 1,3 млрд было выплачено подрядчикам за сырье, материалы, работы и услуги. Более 200 млн рублей компания потратила на выплату заработных плат.

АО «Пермская пригородная компания» (ППК), которая осуществляет перевозки пассажиров электропоездами, в 2022 году повысила выручку на 170 млн рублей. При этом перевозчик накопил убытки почти на 50 млн рублей. Об этом сообщается в годовой бухгалтерской отчетности компании, опубликованной в СБИС. «Акционерное общество „Пермская пригородная компания“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка за указанный период — 797,3 млн рублей, убыток — 49,3 млн рублей», — указано в документе. Годом ранее компания получила выручку в 624,4 млн рублей и чистую прибыль в 141,9 млн рублей. По данным СБИС, в 2022 году поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг компании составили 782,5 млн рублей. Также ППК получила 817,2 млн рублей бюджетных субсидий. При этом около 1,3 млрд было выплачено подрядчикам за сырье, материалы, работы и услуги. Более 200 млн рублей компания потратила на выплату заработных плат.