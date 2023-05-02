В тюменской библиотеке придумали «аналог» Tinder

03 мая 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Ранее компания Match Group, которая владеет сервисом для знакомств Tinder, заявила об уходе из России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени предложили заменить приложение для знакомств Tinder, которое объявило об уходе из России, на формат быстрых свиданий. Об этом URA.RU рассказали в областной научной библиотеке имени Менделеева, которая и выступит площадкой для проведения таких мероприятий. «К нашему удивлению, большинство подписчиков высказались „за“ интеллектуальный формат знакомств. Возможно, и потому, что общество устало от навязанной западной пошлости в отношениях между людьми. Сейчас идет разговор о быстрых встречах, клубе единомышленников, друзей, приятелей, где в режиме реального времени можно обсудить литературу, кино, искусство», — рассказала агентству начальник отдела внешних коммуникаций библиотеки Любовь Иванцова. Формат быстрых свиданий предполагает знакомство за 3-5 минут. Женщины, как правило, сидят за отдельными столиками, а мужчины в процессе знакомств передвигаются от одного столика к другому. В пресс-службе также добавили, что проведение быстрых свиданий пока обсуждается, но тюменцы уже готовы записаться для участия в мероприятии. «Мы ведем сбор мнений тюменцев, пока нет ни одного, кто бы высказался против. Это нонсенс для специфики соцсетей», — сообщила URA.RU Иванцова.

В Тюмени предложили заменить приложение для знакомств Tinder, которое объявило об уходе из России, на формат быстрых свиданий. Об этом URA.RU рассказали в областной научной библиотеке имени Менделеева, которая и выступит площадкой для проведения таких мероприятий. «К нашему удивлению, большинство подписчиков высказались „за“ интеллектуальный формат знакомств. Возможно, и потому, что общество устало от навязанной западной пошлости в отношениях между людьми. Сейчас идет разговор о быстрых встречах, клубе единомышленников, друзей, приятелей, где в режиме реального времени можно обсудить литературу, кино, искусство», — рассказала агентству начальник отдела внешних коммуникаций библиотеки Любовь Иванцова. Формат быстрых свиданий предполагает знакомство за 3-5 минут. Женщины, как правило, сидят за отдельными столиками, а мужчины в процессе знакомств передвигаются от одного столика к другому. В пресс-службе также добавили, что проведение быстрых свиданий пока обсуждается, но тюменцы уже готовы записаться для участия в мероприятии. «Мы ведем сбор мнений тюменцев, пока нет ни одного, кто бы высказался против. Это нонсенс для специфики соцсетей», — сообщила URA.RU Иванцова.