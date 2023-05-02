02 мая 2023

В тюменской библиотеке придумали «аналог» Tinder

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, телефон, айфон, iphone, tinder, знакомства, тиндер
Ранее компания Match Group, которая владеет сервисом для знакомств Tinder, заявила об уходе из России Фото:

В Тюмени предложили заменить приложение для знакомств Tinder, которое объявило об уходе из России, на формат быстрых свиданий. Об этом URA.RU рассказали в областной научной библиотеке имени Менделеева, которая и выступит площадкой для проведения таких мероприятий.

«К нашему удивлению, большинство подписчиков высказались „за“ интеллектуальный формат знакомств. Возможно, и потому, что общество устало от навязанной западной пошлости в отношениях между людьми. Сейчас идет разговор о быстрых встречах, клубе единомышленников, друзей, приятелей, где в режиме реального времени можно обсудить литературу, кино, искусство», — рассказала агентству начальник отдела внешних коммуникаций библиотеки Любовь Иванцова.

Формат быстрых свиданий предполагает знакомство за 3-5 минут. Женщины, как правило, сидят за отдельными столиками, а мужчины в процессе знакомств передвигаются от одного столика к другому.

В пресс-службе также добавили, что проведение быстрых свиданий пока обсуждается, но тюменцы уже готовы записаться для участия в мероприятии. «Мы ведем сбор мнений тюменцев, пока нет ни одного, кто бы высказался против. Это нонсенс для специфики соцсетей», — сообщила URA.RU Иванцова.

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В Тюмени предложили заменить приложение для знакомств Tinder, которое объявило об уходе из России, на формат быстрых свиданий. Об этом URA.RU рассказали в областной научной библиотеке имени Менделеева, которая и выступит площадкой для проведения таких мероприятий. «К нашему удивлению, большинство подписчиков высказались „за“ интеллектуальный формат знакомств. Возможно, и потому, что общество устало от навязанной западной пошлости в отношениях между людьми. Сейчас идет разговор о быстрых встречах, клубе единомышленников, друзей, приятелей, где в режиме реального времени можно обсудить литературу, кино, искусство», — рассказала агентству начальник отдела внешних коммуникаций библиотеки Любовь Иванцова. Формат быстрых свиданий предполагает знакомство за 3-5 минут. Женщины, как правило, сидят за отдельными столиками, а мужчины в процессе знакомств передвигаются от одного столика к другому. В пресс-службе также добавили, что проведение быстрых свиданий пока обсуждается, но тюменцы уже готовы записаться для участия в мероприятии. «Мы ведем сбор мнений тюменцев, пока нет ни одного, кто бы высказался против. Это нонсенс для специфики соцсетей», — сообщила URA.RU Иванцова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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