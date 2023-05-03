Метеоролог дал прогноз, какая погода ждет россиян 9 мая

Метеоролог Шувалов: в Москву и Санкт-Петербург 9 мая вернется тепло

04 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В Москве и Санкт-Петербурге в День Победы будет +14 и +15 градусов, отметил Александр Шувалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Без сильного холода и жары встретят в целом россияне День Победы. 9 мая ожидается до +14 в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре. При этом до +29 градусов — в Новосибирске, Кемерово, Барнауле. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Не будет жуткого холода в Москве и в Санкт-Петербурге 9 мая, но, к сожалению, не будет жары и в Екатеринбурге. С ней повезет Новосибирску, Кемерово и Барнаулу. На Урале до воскресенья 7 мая стоит жаркая погода, около +25 градусов. 8 мая она начнет меняться. Весьма значительно понизится температура. Я думаю, что на 10-12 градусов. В Екатеринбурге 8 мая всего лишь +12, +14, 9 мая уже +10, +12. Плюс, на Средний Урал все-таки придут небольшие дожди. А волна тепла пойдет дальше. 9 мая +25, а может быть даже +27, +29 градусов ожидается в Новосибирске, Кемерово, Барнауле. В Москве с утра 9 мая еще холодно, днем максимальная температура вполне может приблизиться к +14 градусам. В Санкт-Петербурге ожидается +15 градусов», — дал прогноз Александр Шувалов. Метеоролог подчеркнул, что резкое похолодание ждет и юг России. «Что касается юга — Кубань, Черноморское побережье — они до субботы (6 мая) включительно греются, температура повышается. Крым +20, +25. Но в воскресенье 7 мая погода уже несколько испортится, пойдет переход к дождям и температура поползет вниз. В Краснодаре 8 и 9 мая ожидается +14, +15 градусов», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд отметил URA.RU, что с 1 мая в центре и на юге Урала установилась июньская погода. Дело в том, что регион оказался под влиянием антициклона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Без сильного холода и жары встретят в целом россияне День Победы. 9 мая ожидается до +14 в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре. При этом до +29 градусов — в Новосибирске, Кемерово, Барнауле. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Не будет жуткого холода в Москве и в Санкт-Петербурге 9 мая, но, к сожалению, не будет жары и в Екатеринбурге. С ней повезет Новосибирску, Кемерово и Барнаулу. На Урале до воскресенья 7 мая стоит жаркая погода, около +25 градусов. 8 мая она начнет меняться. Весьма значительно понизится температура. Я думаю, что на 10-12 градусов. В Екатеринбурге 8 мая всего лишь +12, +14, 9 мая уже +10, +12. Плюс, на Средний Урал все-таки придут небольшие дожди. А волна тепла пойдет дальше. 9 мая +25, а может быть даже +27, +29 градусов ожидается в Новосибирске, Кемерово, Барнауле. В Москве с утра 9 мая еще холодно, днем максимальная температура вполне может приблизиться к +14 градусам. В Санкт-Петербурге ожидается +15 градусов», — дал прогноз Александр Шувалов. Метеоролог подчеркнул, что резкое похолодание ждет и юг России. «Что касается юга — Кубань, Черноморское побережье — они до субботы (6 мая) включительно греются, температура повышается. Крым +20, +25. Но в воскресенье 7 мая погода уже несколько испортится, пойдет переход к дождям и температура поползет вниз. В Краснодаре 8 и 9 мая ожидается +14, +15 градусов», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд отметил URA.RU, что с 1 мая в центре и на юге Урала установилась июньская погода. Дело в том, что регион оказался под влиянием антициклона.