Вильфанд заявил о приходе летней погоды в регионы России

02 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В начале рабочей недели в центре и на юге Урала будут июньские температурные показатели Фото: Денис Моргунов © URA.RU В начале рабочей недели в центре и на юге Урала установится июньская погода, так как этот регион окажется под влиянием антициклона. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Удивляет Екатеринбург. С 1 мая в Екатеринбурге погода антициклональная, но он находится в холодной его части. А вот с первого рабочего дня минимальные ночные температуры будут 7-8 градусов тепла, а дневные — 22-24. Это июньская температура, очевидно. Не для начала мая», — сказал Роман Вильфанд. «Со среды центр антициклона будет вблизи центра и юга Урала. Малооблачная погода и высокая температура. Ночные температуры двузначные — 11-14 градусов. Дневные температуры от 26 до 30 градусов. Осадков не ожидается», — добавил метеоролог.

В начале рабочей недели в центре и на юге Урала установится июньская погода, так как этот регион окажется под влиянием антициклона. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Удивляет Екатеринбург. С 1 мая в Екатеринбурге погода антициклональная, но он находится в холодной его части. А вот с первого рабочего дня минимальные ночные температуры будут 7-8 градусов тепла, а дневные — 22-24. Это июньская температура, очевидно. Не для начала мая», — сказал Роман Вильфанд. «Со среды центр антициклона будет вблизи центра и юга Урала. Малооблачная погода и высокая температура. Ночные температуры двузначные — 11-14 градусов. Дневные температуры от 26 до 30 градусов. Осадков не ожидается», — добавил метеоролог.