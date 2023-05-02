Вильфанд заявил о приходе летней погоды в регионы России

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В начале рабочей недели в центре и на юге Урала будут июньские температурные показатели Фото:

В начале рабочей недели в центре и на юге Урала установится июньская погода, так как этот регион окажется под влиянием антициклона. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«Удивляет Екатеринбург. С 1 мая в Екатеринбурге погода антициклональная, но он находится в холодной его части. А вот с первого рабочего дня минимальные ночные температуры будут 7-8 градусов тепла, а дневные — 22-24. Это июньская температура, очевидно. Не для начала мая», — сказал Роман Вильфанд.

«Со среды центр антициклона будет вблизи центра и юга Урала. Малооблачная погода и высокая температура. Ночные температуры двузначные — 11-14 градусов. Дневные температуры от 26 до 30 градусов. Осадков не ожидается», — добавил метеоролог.

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В начале рабочей недели в центре и на юге Урала установится июньская погода, так как этот регион окажется под влиянием антициклона. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Удивляет Екатеринбург. С 1 мая в Екатеринбурге погода антициклональная, но он находится в холодной его части. А вот с первого рабочего дня минимальные ночные температуры будут 7-8 градусов тепла, а дневные — 22-24. Это июньская температура, очевидно. Не для начала мая», — сказал Роман Вильфанд. «Со среды центр антициклона будет вблизи центра и юга Урала. Малооблачная погода и высокая температура. Ночные температуры двузначные — 11-14 градусов. Дневные температуры от 26 до 30 градусов. Осадков не ожидается», — добавил метеоролог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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