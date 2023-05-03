Омбудсмен Мороков призвал оставить в спецшколе подростка, которого там насиловали

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Пресс-конференция в Интерфакс-Урал по несовершеннолетним. Екатеринбург, мороков игорь
Мороков выступил на первом суде по делу подростков Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, по словам адвоката Георгия Краснова, призвал оставить подростка, ставшего жертвой изнасилования, в спецшколе №124, где он находился во время преступления. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.

«Игорь Мороков сегодня неожиданно попросил Чкаловский районный суд оставить потерпевшего от сексуального насилия мальчика в спецшколе №124», — сообщил Краснов. По его словам, Мороков уверен, что в школе подростку смогут создать приемлемые условия.

URA.RU попыталось связаться с самим Мороковым. Он не ответил на звонок корреспондента. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Скандал в школе произошел в начале апреля, когда двоих воспитанников обвинили в изнасиловании сверстников. Их отправили под стражу. Первое заседание по делу подростков прошло в Чкаловском районном суде. Судьба подростков, ставших жертвами изнасилования, будет определена позднее.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, по словам адвоката Георгия Краснова, призвал оставить подростка, ставшего жертвой изнасилования, в спецшколе №124, где он находился во время преступления. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Игорь Мороков сегодня неожиданно попросил Чкаловский районный суд оставить потерпевшего от сексуального насилия мальчика в спецшколе №124», — сообщил Краснов. По его словам, Мороков уверен, что в школе подростку смогут создать приемлемые условия. URA.RU попыталось связаться с самим Мороковым. Он не ответил на звонок корреспондента. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Скандал в школе произошел в начале апреля, когда двоих воспитанников обвинили в изнасиловании сверстников. Их отправили под стражу. Первое заседание по делу подростков прошло в Чкаловском районном суде. Судьба подростков, ставших жертвами изнасилования, будет определена позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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