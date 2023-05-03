Омбудсмен Мороков призвал оставить в спецшколе подростка, которого там насиловали

03 мая 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Мороков выступил на первом суде по делу подростков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, по словам адвоката Георгия Краснова, призвал оставить подростка, ставшего жертвой изнасилования, в спецшколе №124, где он находился во время преступления. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Игорь Мороков сегодня неожиданно попросил Чкаловский районный суд оставить потерпевшего от сексуального насилия мальчика в спецшколе №124», — сообщил Краснов. По его словам, Мороков уверен, что в школе подростку смогут создать приемлемые условия. URA.RU попыталось связаться с самим Мороковым. Он не ответил на звонок корреспондента. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Скандал в школе произошел в начале апреля, когда двоих воспитанников обвинили в изнасиловании сверстников. Их отправили под стражу. Первое заседание по делу подростков прошло в Чкаловском районном суде. Судьба подростков, ставших жертвами изнасилования, будет определена позднее.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, по словам адвоката Георгия Краснова, призвал оставить подростка, ставшего жертвой изнасилования, в спецшколе №124, где он находился во время преступления. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Игорь Мороков сегодня неожиданно попросил Чкаловский районный суд оставить потерпевшего от сексуального насилия мальчика в спецшколе №124», — сообщил Краснов. По его словам, Мороков уверен, что в школе подростку смогут создать приемлемые условия. URA.RU попыталось связаться с самим Мороковым. Он не ответил на звонок корреспондента. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Скандал в школе произошел в начале апреля, когда двоих воспитанников обвинили в изнасиловании сверстников. Их отправили под стражу. Первое заседание по делу подростков прошло в Чкаловском районном суде. Судьба подростков, ставших жертвами изнасилования, будет определена позднее.