«Ведомости»: зарплаты россиян выросли на 13%

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Реальная и номинальная зарплаты россиян увеличились, пишут журналисты Фото:

Зарплата россиян в 2023 году заметно выросла. Номинальная зарплата увеличилась от 12 до 13% за несколько месяцев. Об этом пишет журналист Ярослава Костенко.

«Зарплаты граждан показывают более заметный рост — в номинальном выражении они увеличились в феврале на 13,2%. <…> Номинальная зарплата в январе увеличилась на 12,4%», — сообщает Костенко в материале для газеты «Ведомости».

Номинальная зарплата — это плата исполнителю за определенный объем работы. Что касается реальной заработной платы, то есть товаров, которые можно покупать за получаемые деньги, то в январе ее показатели выросли на 0,6% в январе и 2% в феврале.

Об увеличении доходов россиян также сообщалось в данных Росстата. Из анализа следует, что за первый квартал 2023 года рост составляет 0,1%. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что реальные зарплаты в 2023 году должны вырасти на 3—5%, пишет RT. Ранее сообщалось, что заметно возрос доход у таких профессий, как пекари и повара, передает Naton news.

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Зарплата россиян в 2023 году заметно выросла. Номинальная зарплата увеличилась от 12 до 13% за несколько месяцев. Об этом пишет журналист Ярослава Костенко. «Зарплаты граждан показывают более заметный рост — в номинальном выражении они увеличились в феврале на 13,2%. <…> Номинальная зарплата в январе увеличилась на 12,4%», — сообщает Костенко в материале для газеты «Ведомости». Номинальная зарплата — это плата исполнителю за определенный объем работы. Что касается реальной заработной платы, то есть товаров, которые можно покупать за получаемые деньги, то в январе ее показатели выросли на 0,6% в январе и 2% в феврале. Об увеличении доходов россиян также сообщалось в данных Росстата. Из анализа следует, что за первый квартал 2023 года рост составляет 0,1%. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что реальные зарплаты в 2023 году должны вырасти на 3—5%, пишет RT. Ранее сообщалось, что заметно возрос доход у таких профессий, как пекари и повара, передает Naton news.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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