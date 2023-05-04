Украинские военные оценили технологии РФ, способные затруднить их наступление

BBC: российские системы радиоэлектронной борьбы способны затруднить наступление ВСУ
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Российские системы радиоэлектронной борьбы — одни из самых передовых в мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются одними из самых передовых в мире и могут остановить контрнаступление Киева. Об этом написали в BBC.

«У них [русских] все еще есть одни из самых передовых в мире систем радиоэлектронной борьбы — невидимых средств для отслеживания противника и перехвата или блокирования коммуникаций. <…> На фиксированных оборонительных позициях они сделают продвижение украинцев более опасным и трудным», — сообщают в издании со ссылкой на слова одного из бойцов ВСУ.

Так, радиолокационный комплекс 1Л260 «Зоопарк-1М» способен обнаруживать артиллерийский огонь. Станция постановки помех Р-330Ж «Житель» могут отследить и блокировать радиочастоты. А система радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» способна нарушить спутниковую связь, отметили в BBC.

В материале также подчеркнули, что российские средства радиоэлектронной борьбы эффективно противодействуют украинским беспилотникам. Этот фактор является ключевым для обзора поля боя с высоты птичьего полета.

Ранее хакер Петр Левашов заявил, что Россия в скором времени может использовать на фронте дроны, управляемые нейросетью. По его словам, такой «технологический прорыв» возможен уже в 2023 году. Специалист также подчеркнул, что российская армия осознает все риски использования искусственного интеллекта, но также понимает весь его потенциал.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются одними из самых передовых в мире и могут остановить контрнаступление Киева. Об этом написали в BBC. «У них [русских] все еще есть одни из самых передовых в мире систем радиоэлектронной борьбы — невидимых средств для отслеживания противника и перехвата или блокирования коммуникаций. <…> На фиксированных оборонительных позициях они сделают продвижение украинцев более опасным и трудным», — сообщают в издании со ссылкой на слова одного из бойцов ВСУ. Так, радиолокационный комплекс 1Л260 «Зоопарк-1М» способен обнаруживать артиллерийский огонь. Станция постановки помех Р-330Ж «Житель» могут отследить и блокировать радиочастоты. А система радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» способна нарушить спутниковую связь, отметили в BBC. В материале также подчеркнули, что российские средства радиоэлектронной борьбы эффективно противодействуют украинским беспилотникам. Этот фактор является ключевым для обзора поля боя с высоты птичьего полета. Ранее хакер Петр Левашов заявил, что Россия в скором времени может использовать на фронте дроны, управляемые нейросетью. По его словам, такой «технологический прорыв» возможен уже в 2023 году. Специалист также подчеркнул, что российская армия осознает все риски использования искусственного интеллекта, но также понимает весь его потенциал.
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