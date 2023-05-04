Зеленский отправится в Международный уголовный суд

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Владимир Зеленский посетит МУС, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС) в Нидерландах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Мы [Зеленский и Никифоров] в Гааге (Нидерланды). Мы встретимся с лидерами МУС», — подчеркнул Сергей Никифоров. Его сообщение передает агентство Франс-Пресс.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Офисе Зеленского тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Украинский лидер также планирует встретиться с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС) в Нидерландах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. «Мы [Зеленский и Никифоров] в Гааге (Нидерланды). Мы встретимся с лидерами МУС», — подчеркнул Сергей Никифоров. Его сообщение передает агентство Франс-Пресс. 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Офисе Зеленского тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Украинский лидер также планирует встретиться с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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