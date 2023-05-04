Зеленский отправится в Международный уголовный суд

Владимир Зеленский посетит МУС, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина
новость из сюжетаСуд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС) в Нидерландах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«Мы [Зеленский и Никифоров] в Гааге (Нидерланды). Мы встретимся с лидерами МУС», — подчеркнул Сергей Никифоров. Его сообщение
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Офисе Зеленского тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Украинский лидер также планирует встретиться с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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