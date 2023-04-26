ЮАР передумала выходить из МУС, выдавшего ордер на арест Путина

26 апреля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

ЮАР останется в составе Международного уголовного суда Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Южно-Африканская Республика (ЮАР) не планирует выходить из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили в администрации президента страны. «Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут. Страна будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права», — сообщается на сайте президента ЮАР. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассматривал возможность выхода из состава МУС, сообщает «Национальная служба новостей». Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. В апреле в ЮАР подчеркнули, что ждут приезда президента России на саммит БРИКС, который состоится в августе.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не планирует выходить из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили в администрации президента страны. «Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут. Страна будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права», — сообщается на сайте президента ЮАР. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассматривал возможность выхода из состава МУС, сообщает «Национальная служба новостей». Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. В апреле в ЮАР подчеркнули, что ждут приезда президента России на саммит БРИКС, который состоится в августе.