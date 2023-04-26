ЮАР передумала выходить из МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не планирует выходить из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили в администрации президента страны.
«Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут. Страна будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права», —
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассматривал возможность выхода из состава МУС, сообщает «Национальная служба новостей». Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. В апреле в ЮАР подчеркнули, что ждут приезда президента России на саммит БРИКС, который состоится в августе.
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