Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой

МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-БеловойФото: официальный сайт президента РФ
Непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выпустила ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в заявлении организации.
«МУС выдает ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой», — говорится на официальном сайте организации. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Стоит отметить, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН.
Это решение МУС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения. В том числе с правовой точки зрения», — заявила Захарова.
Непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выпустила ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в заявлении организации. «МУС выдает ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой», — говорится на официальном сайте организации. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Стоит отметить, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН. Это решение МУС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения. В том числе с правовой точки зрения», — заявила Захарова.