Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой

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МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой Фото:

Непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выпустила ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в заявлении организации.

«МУС выдает ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой», — говорится на официальном сайте организации. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Стоит отметить, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН.

Это решение МУС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения. В том числе с правовой точки зрения», — заявила Захарова.

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Непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выпустила ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в заявлении организации. «МУС выдает ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой», — говорится на официальном сайте организации. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Стоит отметить, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН. Это решение МУС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения. В том числе с правовой точки зрения», — заявила Захарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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