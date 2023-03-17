В Киеве отреагировали на выдачу международного ордера на арест Путина

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина знаменует собой только лишь начало большого процесса. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина. Это только начало», — написал в своем telegram-канале Ермак. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Это означает, что решения суда с правовой точки зрения не имеют никакого значения для РФ.
Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причиной этому послужил якобы «незаконный вывоз детей» с территории Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МУС является возмутительным и ничтожным.
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