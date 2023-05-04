ВСУ сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом

Вооруженные силы Украины сбили над Киевом собственный БПЛА Bayraktar. Это подтвердили в Командовании воздушных сил.
«Во время планового полета потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена», — заявлено в сообщении командования.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всем известно о поставках Bayraktar на Украину из Турции в рамках своих обязанностей как члена НАТО. Замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин заявлял, что ПВО России сбили с начала спецоперации более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО, пишет RT.
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