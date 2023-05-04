ВСУ сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом 05 мая 2023 в 00:54 Размер текста - 17 + Обломки сбитого беспилотника упали в Соломенском районе, заявили в ведомстве Фото: Министерство обороны Великобритании Вооруженные силы Украины сбили над Киевом собственный БПЛА Bayraktar. Это подтвердили в Командовании воздушных сил. «Во время планового полета потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена», — заявлено в сообщении командования. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всем известно о поставках Bayraktar на Украину из Турции в рамках своих обязанностей как члена НАТО. Замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин заявлял, что ПВО России сбили с начала спецоперации более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО, пишет RT. Вооруженные силы Украины сбили над Киевом собственный БПЛА Bayraktar. Это подтвердили в Командовании воздушных сил. «Во время планового полета потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена», — заявлено в сообщении командования. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всем известно о поставках Bayraktar на Украину из Турции в рамках своих обязанностей как члена НАТО. Замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин заявлял, что ПВО России сбили с начала спецоперации более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям