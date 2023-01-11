В Кремле усомнились, что Турция поставляет Украине кассетные бомбы

Кремль прорабатывает сообщения о причастности Турции к поставкам кассетных бомб Украине на предмет достоверности. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Трудно говорить о достоверности этих сообщений. Фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Мы все это внимательно отслеживаем», — подчеркивает Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Также пресс-секретарь отмечает, что всем известно о поставках Bayraktar на Украину из Турции в рамках своих обязанностей как члена НАТО. Но Песков также уточняет, что Турция имеет двусторонние партнерские отношения с Россией и страны готовы обсуждать друг с другом необходимые вопросы.
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Кремль прорабатывает сообщения о причастности Турции к поставкам кассетных бомб Украине на предмет достоверности. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Трудно говорить о достоверности этих сообщений. Фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Мы все это внимательно отслеживаем», — подчеркивает Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь отмечает, что всем известно о поставках Bayraktar на Украину из Турции в рамках своих обязанностей как члена НАТО. Но Песков также уточняет, что Турция имеет двусторонние партнерские отношения с Россией и страны готовы обсуждать друг с другом необходимые вопросы. Ранее сообщалось, что Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны. Об этом сообщал The Foreign Policy.