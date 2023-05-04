«Известия»: Зеленский создал миф об Артемовске, который скоро сыграет против него

05 мая 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский создал на Западе миф об Артемовске Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский создал на Западе миф об Артемовске (Бахмут) как о «неприступной крепости», однако положение подразделений ВСУ в городе тяжелое и скоро им придется его сдать. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Артемовск объявили неприступной крепостью, сейчас Зеленский постоянно говорит об этом за границей. Но скоро этот миф рухнет. В принципе, нам немного осталось», — передают слова источника «Известия». Положение подразделений ВСУ в Артемовске в настоящее время достаточно тяжелое. Противник предпринял в городе несколько контратак, но все они были отбиты, заявил источник. Бои в Артемовске идут на западе города в последних кварталах, где стоят многоэтажки. Если ВСУ потеряет эти позиции, тогда придется откатываться за пределы города, заявили эксперты газете. По их мнению, сдача Артемовска грозит огромными репутационными потерями. Бои за Артемовск начались в августе 2022 года. Ранее стало известно, что российская армия продвинулась городе. 4 мая два новых квартала в Артемовске перешли под контроль российских штурмовых групп.

Президент Украины Владимир Зеленский создал на Западе миф об Артемовске (Бахмут) как о «неприступной крепости», однако положение подразделений ВСУ в городе тяжелое и скоро им придется его сдать. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Артемовск объявили неприступной крепостью, сейчас Зеленский постоянно говорит об этом за границей. Но скоро этот миф рухнет. В принципе, нам немного осталось», — передают слова источника «Известия». Положение подразделений ВСУ в Артемовске в настоящее время достаточно тяжелое. Противник предпринял в городе несколько контратак, но все они были отбиты, заявил источник. Бои в Артемовске идут на западе города в последних кварталах, где стоят многоэтажки. Если ВСУ потеряет эти позиции, тогда придется откатываться за пределы города, заявили эксперты газете. По их мнению, сдача Артемовска грозит огромными репутационными потерями. Бои за Артемовск начались в августе 2022 года. Ранее стало известно, что российская армия продвинулась городе. 4 мая два новых квартала в Артемовске перешли под контроль российских штурмовых групп.