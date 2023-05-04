Российская армия продвинулась в Бахмуте: главное к вечеру 4 мая

Два квартала в Бахмуте перешли под контроль ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два новых квартала в Бахмуте (Артемовск) перешли под контроль российских штурмовых групп. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 мая.
- Российские штурмовые отряды продолжают уничтожение противника на Западе Бахмута. Два новых квартала в городе перешли под контроль российских войск, заявил Пятому каналу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
- Контрнаступление Украины начнется в конце мая и будет идти на протяжении всего лета. Такое мнение выразил военный эксперт ЕС по международным отношениям Густав Грессель.
- ВСУ собрали солидную группировку, которая может быть использована для контрнаступления на запорожском направлении. По словам члена областной администрации Запорожья Владимира Рогова, украинская армия перед активной фазой наступления уделит внимание разведывательным действиям.
- ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Брянской области. В результате обстрела известно об одном пострадавшем. Также населенный пункт столкнулся с нарушением энергоснабжения.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что непосредственное принятие решения о совершении атаки на Кремль принималось в США. Украина лишь выполняла роль исполнителя. Советник Белого Дома Джон Кирби опроверг эту информацию, заявив, что Вашингтон не давал Украине разрешения на нанесение ударов по территории России.
- Контрразведчик, подполковник запаса с позывным «Константиныч» заявил URA.RU, что основными направлениями, на которых возможно нанесение удара со стороны ВСУ, станут Кременная-Сватово, Северско-Соледарско-Артемовская агломерация, а также Донецк. По мнению подполковника, украинская армия не станет наносить удар по Бахмуту, а постарается обойти его с флангов.
- Доброволец из США «Бабай» рассказал корреспонденту URA.RU, что проехал 14 тысяч километров для того, чтобы вступить в ряды Интернациональной бригады «Пятнашка» и участвовать в спецоперации на Украине. Добровольцу для того, чтобы добраться до места назначения, пришлось лететь с несколькими пересадками.
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