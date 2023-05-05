В Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России

Экс-глава военной разведки Чехии Пелз: Запад вынудил Россию укрепить отношения с восточными странами

Из-за действий Запада Россия укрепила свои отношения с восточными странами Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Запад планировал ослабить Россию, вмешиваясь в конфликт на Украине, но по итогу сделал Москву только сильнее. С таким мнением выступил экс-глава военной разведки Чехии, генерал Петр Пелз.

«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, а по итогу ее усилили», — подчеркнул Петр Пелз в интервью для чешского Radio Universum. Он уточнил, что своими действиями, Запад объединил Китай и РФ, создав непобедимый союз, который почти невозможно победить. Кроме того, подчеркнул генерал, к РФ присоединились и другие страны, в частности Индия, Ближний Восток и Иран.