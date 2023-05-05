В Чехии раскрыли просчет Запада в отношении России

Запад планировал ослабить Россию, вмешиваясь в конфликт на Украине, но по итогу сделал Москву только сильнее. С таким мнением выступил экс-глава военной разведки Чехии, генерал Петр Пелз.
«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, а по итогу ее усилили», — подчеркнул Петр Пелз в интервью для чешского Radio Universum. Он уточнил, что своими действиями, Запад объединил Китай и РФ, создав непобедимый союз, который почти невозможно победить. Кроме того, подчеркнул генерал, к РФ присоединились и другие страны, в частности Индия, Ближний Восток и Иран.
Политические эксперты предполагают, что Россия с Китаем и Индией усилят Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По их мнению, спецоперация на Украине объединяет ШОС в единую политическую платформу. Помимо этого Россия и Китай усиливают свой военный союз, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Ранее Китай обошел ЕС по объему торговли с Россией, передает телеканал 360. Запад «не доволен» торговыми отношениями стран Центральной Азии с Россией, пишет MK.RU.
Запад планировал ослабить Россию, вмешиваясь в конфликт на Украине, но по итогу сделал Москву только сильнее. С таким мнением выступил экс-глава военной разведки Чехии, генерал Петр Пелз. «Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, а по итогу ее усилили», — подчеркнул Петр Пелз в интервью для чешского Radio Universum. Он уточнил, что своими действиями, Запад объединил Китай и РФ, создав непобедимый союз, который почти невозможно победить. Кроме того, подчеркнул генерал, к РФ присоединились и другие страны, в частности Индия, Ближний Восток и Иран. Политические эксперты предполагают, что Россия с Китаем и Индией усилят Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По их мнению, спецоперация на Украине объединяет ШОС в единую политическую платформу. Помимо этого Россия и Китай усиливают свой военный союз, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Ранее Китай обошел ЕС по объему торговли с Россией, передает телеканал 360. Запад «не доволен» торговыми отношениями стран Центральной Азии с Россией, пишет MK.RU.