Россия и Китай усиливают свой военный союз

Путин продемонстрировал США и их партнерам, что это не блеф

17 апреля 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал готовность укреплять военный союз с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай усиливают свой военный союз. Встреча президента РФ Владимира Путина и министра обороны КНР Ли Шанфу 16 апреля — сигнал США и их партнерам о том, что это мощный альянс, который намерен совместно отстаивать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пояснили URA.RU эксперты. По словам аналитиков, Соединенные Штаты должны понять, что РФ и КНР не блефуют, когда заявляют о готовности дать отпор любой внешней агрессии. На встрече с главой Минобороны Китая Путин подчеркнул, что недавний визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву «прошел очень продуктивно». И во время тех переговоров затрагивались вопросы взаимодействия «по линии военных ведомств». Министр обороны Китая Ли Шанфу пришел на встречу с президентом РФ вместе со своим коллегой Сергеем Шойгу Фото: kremlin.ru / Павел Бедняков, РИА «Новости» По словам российского лидера, военное сотрудничество РФ и КНР идет так же активно, как и торгово-экономическое. «Регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений — отношений между РФ и КНР», — подчеркнул Путин. Ли Шанфу передал президенту РФ привет от председателя Си. Он подчеркнул, что для него это первый зарубежный визит в должности министра обороны КНР. «Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений. Отношения между нашими странами уже насчитывают более 70 лет, между нашими вооруженными силами, и они крепнут день ото дня. Ключевую роль в этом играет дипломатия лидеров: вы устанавливаете стратегические цели для нашего развития. Кроме того, ваша личная дружба с председателем КНР играет большую роль», — подчеркнул министр. Он отметил, что сотрудничество России и КНР в военной и военно-технической сфере «развивается очень хорошо». «Это вносит большой вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности… У нас очень крепкие отношения, они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне, и они очень устойчивы. Под вашим стратегическим руководством и председателя КНР Си Цзиньпина мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — заявил глава Минобороны КНР. По словам Ли Шанфу, отношения РФ и КНР превосходит военно-политические союзы времен холодной войны Фото: kremlin.ru / Павел Бедняков, РИА «Новости» Российские и китайские вооруженные силы регулярно проводят совместные учения. Так, в декабре прошлого года завершились учения «Морское взаимодействие — 2022». В начале апреля этого года в ВС КНР проверили боевую готовность в районе Тайваня. А 14 апреля главнокомандующий российских ВС Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота. Все эти учения прошли на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и звучащих заявлений о возможном расширении НАТО на страны АТР, в том числе на Японию, отмечают эксперты. Россия и Китай дают сигнал США и всему западному миру о том, что они держат ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе под контролем, пояснила URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. «Это сигнал западным элитам о том, что визит в Россию Си Цзиньпина не был формальностью, разовой акцией. Идет предметное обсуждение общих вопросов в военной плоскости. Россия неоднократно подчеркивала, что придерживается линии территориальной целостности Китая. Для обеих стран важна стабильность в регионе», — отметила Войко. Эксперты уверены, что визит в Россию главы Минобороны Китая вызовет новую волну негодования на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путину как верховному главнокомандующему важно понять, как развивается ситуация вокруг Тайваня, отметил политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Потенциальная военная операция на Дальнем Востоке [вокруг Тайваня] предполагает участие Вооруженных сил как Китая, так и России. Но российских — не с точки зрения прямого участия, а с точки зрения мобилизации [российские ВС должны быть готовы к любому развитию событий]. Если там будет конфликт, Путин не заинтересован в том, чтобы территория России оказалась рикошетом вовлечена в него. Это вопросы, которые требуют решения не на уровне генштаба, не на уровне министра обороны, а принципиальных решений на высшем уровне», — пояснил Волчков. По словам эксперта, остановить возможный конфликт на Тайване можно только демонстрацией силы, в том числе поэтому проводятся совместные учения. «Речь идет о реальной отработке взаимодействия ВС России и Китая. Американцы должны сделать из этого выводы. Это четкая позиция Путина, а не инсценировка или какой-то жест, за которым ничего нет. Это реальная отработка конкретных решений о взаимодействии РФ и КНР», — подчеркнул Виталий Волчков. Статья по теме Россия и Китай представили идеальный формат сотрудничества Переговоры Путина с главой Минобороны Китая важны в условиях новой геополитической реальности, в условиях открытого противостояния России и США, убежден китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «Речь идет об очень масштабном сотрудничестве между вооруженными силами РФ И КНР, о расширении практики подготовки военнослужащих», — убежден политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай усиливают свой военный союз. Встреча президента РФ Владимира Путина и министра обороны КНР Ли Шанфу 16 апреля — сигнал США и их партнерам о том, что это мощный альянс, который намерен совместно отстаивать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пояснили URA.RU эксперты. По словам аналитиков, Соединенные Штаты должны понять, что РФ и КНР не блефуют, когда заявляют о готовности дать отпор любой внешней агрессии. На встрече с главой Минобороны Китая Путин подчеркнул, что недавний визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву «прошел очень продуктивно». И во время тех переговоров затрагивались вопросы взаимодействия «по линии военных ведомств». По словам российского лидера, военное сотрудничество РФ и КНР идет так же активно, как и торгово-экономическое. «Регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений — отношений между РФ и КНР», — подчеркнул Путин. Ли Шанфу передал президенту РФ привет от председателя Си. Он подчеркнул, что для него это первый зарубежный визит в должности министра обороны КНР. «Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений. Отношения между нашими странами уже насчитывают более 70 лет, между нашими вооруженными силами, и они крепнут день ото дня. Ключевую роль в этом играет дипломатия лидеров: вы устанавливаете стратегические цели для нашего развития. Кроме того, ваша личная дружба с председателем КНР играет большую роль», — подчеркнул министр. Он отметил, что сотрудничество России и КНР в военной и военно-технической сфере «развивается очень хорошо». «Это вносит большой вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности… Российские и китайские вооруженные силы регулярно проводят совместные учения. Так, в декабре прошлого года завершились учения «Морское взаимодействие — 2022». В начале апреля этого года в ВС КНР проверили боевую готовность в районе Тайваня. А 14 апреля главнокомандующий российских ВС Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота. Все эти учения прошли на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и звучащих заявлений о возможном расширении НАТО на страны АТР, в том числе на Японию, отмечают эксперты. Россия и Китай дают сигнал США и всему западному миру о том, что они держат ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе под контролем, пояснила URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. «Это сигнал западным элитам о том, что визит в Россию Си Цзиньпина не был формальностью, разовой акцией. Идет предметное обсуждение общих вопросов в военной плоскости. Россия неоднократно подчеркивала, что придерживается линии территориальной целостности Китая. Для обеих стран важна стабильность в регионе», — отметила Войко. Путину как верховному главнокомандующему важно понять, как развивается ситуация вокруг Тайваня, отметил политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Потенциальная военная операция на Дальнем Востоке [вокруг Тайваня] предполагает участие Вооруженных сил как Китая, так и России. Но российских — не с точки зрения прямого участия, а с точки зрения мобилизации [российские ВС должны быть готовы к любому развитию событий]. По словам эксперта, остановить возможный конфликт на Тайване можно только демонстрацией силы, в том числе поэтому проводятся совместные учения. «Речь идет о реальной отработке взаимодействия ВС России и Китая. Американцы должны сделать из этого выводы. Это четкая позиция Путина, а не инсценировка или какой-то жест, за которым ничего нет. Это реальная отработка конкретных решений о взаимодействии РФ и КНР», — подчеркнул Виталий Волчков. Переговоры Путина с главой Минобороны Китая важны в условиях новой геополитической реальности, в условиях открытого противостояния России и США, убежден китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «Речь идет об очень масштабном сотрудничестве между вооруженными силами РФ И КНР, о расширении практики подготовки военнослужащих», — убежден политолог.