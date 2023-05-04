Россия с Китаем и Индией усилят значимый международный союз

СВО вдохнула в него новую жизнь

04 мая 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Глава МИД продолжает планомерную работу с ШОС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия совместно с Китаем и Индией пытается усилить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), хотя пока процесс идет нелегко. Так эксперты прокомментировали текущий визит министра иностранных дел РФ (МИД) Сергея Лаврова на Гоа на саммит организации. В последние годы ШОС была в поиске себя, но спецоперация вдохнула в организацию новую жизнь. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 мая прибыл с двухдневным визитом в индийский штат Гоа на саммит ШОС. Согласно официальным публикациям, на мероприятии утвердят новых членов организации, обсудят следующее расширение и сверят часы по текущим геополитическим вопросам. Однако, по мнению экспертов URA.RU, Россия видит свою задачу несколько шире: визит Лаврова — часть долгой непрерывной работы по превращению ШОС в сильный союз с ясными целями. ШОС до недавнего времени искал новую цель Фото: Официальный сайт Шанхайской Организации Сотрудничества\Media Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов напоминает, что ШОС создавался в абсолютно других условиях и для других целей: «Организация возникла в 2001 году прежде всего для того, чтобы ограничить влияние США на страны Центральной Азии. Также важной деятельностью ШОС была борьба с региональным терроризмом и сепаратизмом. Часть задач была успешно решена и с 2010 по начало 20-х годов организация была в поиске цели для себя». «СВО родило для ШОС сверхзадачу — объединение в единую политическую платформу. Другие задачи в рамках ШОС, вроде вопросов по кредитам и инфраструктуре, скорее не были решены. Россия неоднократно пыталась придать организации новый импульс. При ее участии внутри ШОС создали несколько советов, сетевой университет. До сих пор это все существование организации не оправдывало. Сейчас Россия пытается сделать из ШОС организацию, создающую смыслы и это более-менее отвечает желаниям других стран-членов», — уверен Маслов. Эксперт добавляет, что-то, что у ШОС нет своего банка и механизма выдачи кредитов, делает логичным работу с ней в политической, а не экономической плоскости. По словам Маслова, задача, которую поставила перед собой Россия — сложная и нет никаких гарантий на успех. «Однако ШОС — это платформа. Это шанс и его нельзя не использовать», — подчеркивает Маслов. Член совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев считает, что «хорошо, что в рамках ШОС с помощью России решаются какие-то конкретные важные проблемы», вроде новых логистических схем. «Но если говорить о более масштабном уровне, о придании Россией большего смысла организации, то тут пока ситуация неоднозначная. Да, на нас смотрят с интересом. Наша страна выступает в виде идеологического вектора, который показывает другим, что пора переходить к новому многополярному миру. Поэтому к России и тянутся. Но, с другой стороны, Россия пока еще не до конца разобралась в себе. Это нужно сделать, чтобы предлагать законченную модель для других стран. Однако это не значит, что ситуацию в ШОС нужно пускать на самотек. Поэтому правильно, что Москва пытается усилить организацию, занять в ней лидирующую политическую позицию, пусть пока это получается непросто», — считает Евсеев. Статья по теме Путин нанес новый удар по США Эксперт центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин отмечает, что ШОС — это пока еще «платформа для диалога», но ситуация меняется практически на глазах. У организации уже есть хороший опыт совместно антитеррористической борьбы. «ШОС можно назвать организацией „не Запада“. У нее есть шанс стать объединяющей Евразийской платформой, основанной на прагматичном региональном интересе. Думаю, ШОС будет усиливаться, в этом заинтересованы, помимо Россия и Китай, и Индия. Нынешняя встреча — лишнее тому подтверждение», — отмечает Притчин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия совместно с Китаем и Индией пытается усилить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), хотя пока процесс идет нелегко. Так эксперты прокомментировали текущий визит министра иностранных дел РФ (МИД) Сергея Лаврова на Гоа на саммит организации. В последние годы ШОС была в поиске себя, но спецоперация вдохнула в организацию новую жизнь. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 мая прибыл с двухдневным визитом в индийский штат Гоа на саммит ШОС. Согласно официальным публикациям, на мероприятии утвердят новых членов организации, обсудят следующее расширение и сверят часы по текущим геополитическим вопросам. Однако, по мнению экспертов URA.RU, Россия видит свою задачу несколько шире: визит Лаврова — часть долгой непрерывной работы по превращению ШОС в сильный союз с ясными целями. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов напоминает, что ШОС создавался в абсолютно других условиях и для других целей: «Организация возникла в 2001 году прежде всего для того, чтобы ограничить влияние США на страны Центральной Азии. Также важной деятельностью ШОС была борьба с региональным терроризмом и сепаратизмом. Часть задач была успешно решена и с 2010 по начало 20-х годов организация была в поиске цели для себя». Эксперт добавляет, что-то, что у ШОС нет своего банка и механизма выдачи кредитов, делает логичным работу с ней в политической, а не экономической плоскости. По словам Маслова, задача, которую поставила перед собой Россия — сложная и нет никаких гарантий на успех. «Однако ШОС — это платформа. Это шанс и его нельзя не использовать», — подчеркивает Маслов. Член совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев считает, что «хорошо, что в рамках ШОС с помощью России решаются какие-то конкретные важные проблемы», вроде новых логистических схем. «Но если говорить о более масштабном уровне, о придании Россией большего смысла организации, то тут пока ситуация неоднозначная. Да, на нас смотрят с интересом. Эксперт центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин отмечает, что ШОС — это пока еще «платформа для диалога», но ситуация меняется практически на глазах. У организации уже есть хороший опыт совместно антитеррористической борьбы. «ШОС можно назвать организацией „не Запада“. У нее есть шанс стать объединяющей Евразийской платформой, основанной на прагматичном региональном интересе. Думаю, ШОС будет усиливаться, в этом заинтересованы, помимо Россия и Китай, и Индия. Нынешняя встреча — лишнее тому подтверждение», — отмечает Притчин.