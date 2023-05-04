Челябинские силовики выявили почти тысячу нарушений миграционного законодательства

Большую часть нарушений совершают работодатели, использующие труд мигрантов Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции выявили около тысячи нарушений миграционного законодательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.

«В текущем году в рамках проверочных мероприятий пресечено 362 нарушения по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами. 600 нарушений по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности трудовых мигрантов» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что предпринимателям необходимо уведомлять соответствующие структуры о заключении или расторжении трудового договора с иностранными гражданами. В противном случае их ждет штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно оформленного работника, либо арест на срок до трех месяцев.

«Уведомление может быть подано работодателем на бумажном носителе непосредственно в управление по вопросам миграции. Либо направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также посредствам платформы „Госуслуги“», — подытожили в областном главке.

Ранее на протяжение нескольких недель в регионе проходила операция «Нелегальный мигрант». Силовики осматривали потенциальные места скопления мигрантов. По итогам операции несколько сотен мигрантов были выдворены за пределы РФ.