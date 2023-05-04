04 мая 2023

Челябинские силовики выявили почти тысячу нарушений миграционного законодательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
Большую часть нарушений совершают работодатели, использующие труд мигрантов Фото:

В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции выявили около тысячи нарушений миграционного законодательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.

«В текущем году в рамках проверочных мероприятий пресечено 362 нарушения по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами. 600 нарушений по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности трудовых мигрантов» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что предпринимателям необходимо уведомлять соответствующие структуры о заключении или расторжении трудового договора с иностранными гражданами. В противном случае их ждет штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно оформленного работника, либо арест на срок до трех месяцев.

«Уведомление может быть подано работодателем на бумажном носителе непосредственно в управление по вопросам миграции. Либо направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также посредствам платформы „Госуслуги“», — подытожили в областном главке.

Ранее на протяжение нескольких недель в регионе проходила операция «Нелегальный мигрант». Силовики осматривали потенциальные места скопления мигрантов. По итогам операции несколько сотен мигрантов были выдворены за пределы РФ.

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В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции выявили около тысячи нарушений миграционного законодательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «В текущем году в рамках проверочных мероприятий пресечено 362 нарушения по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами. 600 нарушений по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности трудовых мигрантов» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что предпринимателям необходимо уведомлять соответствующие структуры о заключении или расторжении трудового договора с иностранными гражданами. В противном случае их ждет штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно оформленного работника, либо арест на срок до трех месяцев. «Уведомление может быть подано работодателем на бумажном носителе непосредственно в управление по вопросам миграции. Либо направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также посредствам платформы „Госуслуги“», — подытожили в областном главке. Ранее на протяжение нескольких недель в регионе проходила операция «Нелегальный мигрант». Силовики осматривали потенциальные места скопления мигрантов. По итогам операции несколько сотен мигрантов были выдворены за пределы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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