В России открылся первый музей памяти героев СВО

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, егоров максим
В Тамбовской области открылся музей военно-исторического общества Фото:

В Тамбовской области открылась первая в РФ музейная экспозиция, посвященная героям спецоперации на Украине. Она создана совместно с российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом рассказал глава региона Максим Егоров.

«Такое трепетное отношение к прошлому поможет сберечь не только историческую память, но и сохранить имена и подвиги героев спецоперации», — отметил Максим Егоров, принявший участие в открытии музея. Его слова приводятся на официальном сайте правительства Тамбовской области.

Открытие музея приурочено ко Дню Победы. Губернатор акцентировал внимание на том, что экспозиция будет рассказывать о подвиге российского народа в годы войны. Егоров высказал уверенность, что экспозиция привлечет тысячи человек и она станет для них просветительской площадкой, где каждый сможет прикоснуться к истории России.

Помимо музейной экспозиции в Тамбовской области открыто 36 мемориалов и памятников, установлено более 110 мемориальных досок советским героям. Российское военно-историческое общество было создано президентом российским президентом Владимиром Путиным в 2012 году.

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В Тамбовской области открылась первая в РФ музейная экспозиция, посвященная героям спецоперации на Украине. Она создана совместно с российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом рассказал глава региона Максим Егоров. «Такое трепетное отношение к прошлому поможет сберечь не только историческую память, но и сохранить имена и подвиги героев спецоперации», — отметил Максим Егоров, принявший участие в открытии музея. Его слова приводятся на официальном сайте правительства Тамбовской области. Открытие музея приурочено ко Дню Победы. Губернатор акцентировал внимание на том, что экспозиция будет рассказывать о подвиге российского народа в годы войны. Егоров высказал уверенность, что экспозиция привлечет тысячи человек и она станет для них просветительской площадкой, где каждый сможет прикоснуться к истории России. Помимо музейной экспозиции в Тамбовской области открыто 36 мемориалов и памятников, установлено более 110 мемориальных досок советским героям. Российское военно-историческое общество было создано президентом российским президентом Владимиром Путиным в 2012 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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