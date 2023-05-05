В России открылся первый музей памяти героев СВО

В Тамбовской области открылась первая в РФ музейная экспозиция, посвященная героям спецоперации на Украине. Она создана совместно с российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом рассказал глава региона Максим Егоров.
«Такое трепетное отношение к прошлому поможет сберечь не только историческую память, но и сохранить имена и подвиги героев спецоперации», — отметил Максим Егоров, принявший участие в открытии музея. Его слова
Открытие музея приурочено ко Дню Победы. Губернатор акцентировал внимание на том, что экспозиция будет рассказывать о подвиге российского народа в годы войны. Егоров высказал уверенность, что экспозиция привлечет тысячи человек и она станет для них просветительской площадкой, где каждый сможет прикоснуться к истории России.
Помимо музейной экспозиции в Тамбовской области открыто 36 мемориалов и памятников, установлено более 110 мемориальных досок советским героям. Российское военно-историческое общество было создано президентом российским президентом Владимиром Путиным в 2012 году.
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