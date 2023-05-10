В Курганской области пенсии у чиновников в два раза больше, чем у работающих пенсионеров

Больше 275 тысяч жителей Курганской области — пенсионеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средний размер пенсии в Курганской области составляет чуть больше 18 тысяч рублей. При этом средняя пенсия работающих пенсионеров — 14 340 рублей, а пенсия федеральных чиновников — 30 580 рублей. Данные URA.RU предоставили в отделении Социального фонда России по Курганской области.

«В Курганской области по данным на январь 2023 года средний размер пенсии составил 18 169,58 руб. Средний размер пенсии работающих пенсионеров — 14340,33 рублей», — ответили агентству в фонде. Пенсии федеральных государственных гражданских служащих, по данным Соцфонда, составили 30580,48 руб.

Специалисты уточнили, что пенсии участников Великой Отечественной войны составляют в среднем 52 110,78 руб. Пенсии инвалидов вследствие военной травмы — 38 523,79 руб. Страховые пенсии по старости составляют 19 357,69 руб. Пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей — 19 432,15 руб. Пенсии военнослужащих и членов их семей — 16 265,04 руб. Социальные пенсии — 11 715,36 руб.

Средний размер пенсий по основным отраслям выглядит так: педагоги учреждений для детей — 17 744,84 руб; медики в учреждениях здравоохранения — 18 177,10 руб. Работавшие на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах в среднем получают пенсию в размере 21 141,81 руб. У проработавших в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществлявших организацию перевозок — 22 740,74 руб. У водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах — 20 790,60 руб. Работники, занятые на работах с осужденными, в качестве рабочих и служащих учреждений ФСИН — 20 218,07 руб. Бывшие летчики гражданской авиации — 27 295,06 руб. Кстати, в Курганской области 97 летчиков-пенсионеров. Есть в регионе один летчик-испытатель на пенсии — у него выплаты значительно превышают указанные суммы. Всего в области проживает 275 209 пенсионеров.

Ранее URA.RU писало, что курганские ветераны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. В регионе проживает 65 ветеранов, из которых двоим исполнилось 102 года.