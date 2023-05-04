04 мая 2023

Курганские ветераны получили выплаты к 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, ветеран, трость в руке, ветеран вов, ордена и медали
65 ветеранов Курганской области получили ежегодные выплаты ко Дню Победы Фото:

Курганские ветераны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Курганской области. В регионе проживает 65 ветеранов.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2019 „О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы“ в апреле произведена выплата 65 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Курганской области. Размер выплаты — 10 тысяч рублей», — сообщили в фонде.

Семеро курганских ветеранов и тружеников тыла достигли возраста 100-102 года. Еще пять ветеранов готовятся встретить свое 100-летие. Средний размер пенсии участников Великой Отечественной Войны в Курганской области составляет более 50-ти тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 5 мая встретили ретропоезд Победы. Во время концерта на железнодорожном вокзале прозвучала песня «Встанем» певца Shaman.

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Курганские ветераны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Курганской области. В регионе проживает 65 ветеранов. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2019 „О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы“ в апреле произведена выплата 65 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Курганской области. Размер выплаты — 10 тысяч рублей», — сообщили в фонде. Семеро курганских ветеранов и тружеников тыла достигли возраста 100-102 года. Еще пять ветеранов готовятся встретить свое 100-летие. Средний размер пенсии участников Великой Отечественной Войны в Курганской области составляет более 50-ти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 5 мая встретили ретропоезд Победы. Во время концерта на железнодорожном вокзале прозвучала песня «Встанем» певца Shaman.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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